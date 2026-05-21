Πάτρα: Αναζητούνται γιατροί για τις φυλακές- «Ήδη βρέθηκε καρδιολόγος»

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό προσωπικό στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου, έπειτα από έξι θανάτους που καταγράφηκαν μέσα σε σαράντα μόλις ημέρες, θέτοντας σε συναγερμό τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, ενημερώθηκε για τα ευρήματα που προέκυψαν μετά από επίσκεψη στις φυλακές, την οποία πραγματοποίησαν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζήτησαν με τον Διευθυντή και την κοινωνική λειτουργό του καταστήματος για τις σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό στο ιατρείο της μονάδας αλλά και σε σωφρονιστικούς υπάλληλους.

«Μετά τους δύο θεσμικούς φορείς, ως Ιατρικός Σύλλογος ήρθαμε σε επαφή με τον Διευθυντή των φυλακών και προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση Ειδικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου για τον υγειονομικό έλεγχο των φυλακών, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Πρόκειται για μια φυλακή περίπου 446 θέσεων που φιλοξενεί σήμερα πάνω από 600 κρατούμενους», αναφέρει στο thebest.gr η κ. Μαστοράκου.

Άμεσα έγιναν βήματα για την κάλυψη των κενών θέσεων. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου: «Ήδη βρέθηκε μια καρδιολόγος, η οποία είναι διατεθειμένη να υπογράψει σύμβαση και να εργαστεί στις φυλακές, ενώ μας έχει ενημερώσει ότι θα διαθέσει και δικό της υπέρηχο για τις ανάγκες των εξετάσεων. Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, τον κ. Θεοδωρόπουλο, προκειμένου να βρούμε και έναν ψυχίατρο, καθώς είναι πολλοί οι κρατούμενοι που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα υγείας ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται επιστασία».

Όσον αφορά το πρόβλημα έλλειψης παθολόγου, η θέση καλύπτεται προσωρινά από γενικό ιατρό που μεταβαίνει τρεις φορές την εβδομάδα στις φυλακές από το Περιφερειακό Ιατρείο της ΒΙΠΕ, το οποίο ανήκει στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. «Θα παρακολουθήσουμε εάν καλύπτονται οι ανάγκες με αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά, θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε, ώστε να έχουν οι κρατούμενοι την κατάλληλη φροντίδα», κατέληξε η κ. Μαστοράκου.