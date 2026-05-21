Τρεις οικογένειες στη συμμορία της Κρήτης – 16 συλλήψεις- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη, για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Την επιχείρηση εποπτεύει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αλλά συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Τρεις οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών που διεξάγονται από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την Kathimerini.gr

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις έως τώρα, ενώ οι εμπλεκόμενοι στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχονται σε 76.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών (κοκαΐνη και χασίς), όπλα και φυσίγγια, χρηματικά ποσά, ενώ πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί.

Επιπλέον, έχουν κατασχεθεί 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, χιλιάδες ενώτια προβάτων και ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων.

Εχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε δεκάδες σπίτια σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Αγιο Νικόλαο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, φέρεται από καταγεγραμμένες συνομιλίες ότι αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, έπειτα από κλήσεις μελών των οικογενειών προσαχθέντων, καταφθάνουν δικηγόροι των προσαχθέντων προκειμένου να ενημερωθούν.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί, καθώς πρόκειται για μία οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση» και πως έχουν προσαχθεί πολλά άτομα.

«Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις» διευκρίνισε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ευρήματα.

«Αρχικά φαίνεται η δικογραφία να ξεκίνησε και να σχηματίστηκε για τα αδικήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα για άλλα κακουργήματα, περί διακίνησης ναρκωτικών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι φαίνεται πως «υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρήτου επικοινωνιών, φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή. Ένα -δηλαδή- συγκεκριμένο μοτίβο καταγωγής που συνδέονται μεταξύ τους».

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Περιμένουμε να δούμε και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.