Ένταξη παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά – Τι αναφέρουν πηγές για τη συνταξιοδότηση στα 62

Σημαντικές βελτιώσεις στο καθεστώς κύριας αλλά και επικουρικής ασφάλισης για τους παλαιούς νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και βοηθούς ασθενοφόρων - διασώστες θα φέρει η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, την οποία προανήγγειλε την Τρίτη η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης για την ένταξη των παλαιών νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων στα βαρέα και ανθυγιεινά υπογραμμίζουν πως με τη στοχευμένη ρύθμιση που δρομολογείται, τίθεται τέλος στην άνιση μεταχείριση εργαζόμενων στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν το 2011, έχοντας ως στόχο να θέσει τέλος σε μία χρόνια ανισότητα, δεδομένου ότι οι νεότεροι συνάδελφοί τους υπάγονται ήδη στις πρόνοιες για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

«Πρόκειται για παρέμβαση που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση για προσωπικό πρώτης γραμμής στο δημόσιο σύστημα υγείας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα παλαιών εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, υπό τις ίδιες συνθήκες, με τους νεότερους συναδέλφους τους», τόνισε κυβερνητικό στέλεχος που συμμετέχει στην προετοιμασία της ρύθμισης.

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι δυνητικά ωφελούμενοι ξεπερνούν τους 23.000.

«Είναι μέτρο προϋπολογισμένο, απολύτως εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου που εξασφαλίζουν η καλή πορεία της οικονομίας και η συνετή διαχείριση των κρατικών πόρων», προσέθεσε δεύτερη πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων που έγιναν.

Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, οι παλαιοί νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας και τα παλαιά πληρώματα των δημόσιων ασθενοφόρων θα έχουν δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς την καταβολή των σχετικών εισφορών. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα ρυθμιστεί ολοκληρωμένα η υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση, μέσω ενιαίας διαδικασίας με την κύρια, ενώ θα παρέχεται επίσης δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης, με πληρωμή είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο χρόνος ασφάλισης που θα εξαγοράζεται θα λογίζεται ως πραγματικός, όχι ως πλασματικός, άρα δεν θα προσμετράται και δεν θα επηρεάζει το ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου που μπορεί να εξαγοράσει ένας εργαζόμενος ώστε να επισπεύσει τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ απαιτητικός και σημαντικός», σημείωσε τρίτη πηγή, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, μολονότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι στοχευμένο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πραγματικής ενίσχυσης του εισοδήματος των απασχολούμενων στο δημόσιο σύστημα υγείας την τελευταία εξαετία, σε συνέχεια παρεμβάσεων όπως η τακτική αύξηση μισθών, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών και τα πρόσθετα κίνητρα για υπηρεσία σε ακριτικές περιοχές.