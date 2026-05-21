Η Άστον Βίλα πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια- ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

Η λίστα των νικητών
Η Άστον Βίλα έζησε μαγικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης (20/5) καθώς κατατρόπωσε με 3-0 την Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League και πήρε το πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση, για να πατήσει ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά από 44 ολόκληρα χρόνια.
Η Άστον Βίλα ήταν εντυπωσιακή τη φετινή σεζόν τόσο στην Αγγλία (4η στην Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε) όσο και στην Ευρώπη όπου έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου (τελικό Europa League) και το βράδυ της Τετάρτης έφτασε σε μία πολυπόθητη ευρωπαϊκή κορυφή που λαχταρούσε για τέσσερις δεκαετίες.
Απέναντι στην Φράιμπουργκ είχε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό του Besiktas Park και όχι απλά τον επιβεβαίωσε αλλά φροντισε να κάνει επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 3-0 τους Γερμανούς με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς και κατακτώντας με μεγαλοπρέπεια το πρώτο Europa League στην ιστορία της.
Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους βίλανς έπειτα από το 1982 που είχαν πάρει μέσα σε μερικούς μήνες Champions League και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, με τον Ουνάι Έμερι από την πλευρά του να φτάνει τις πέντε κατακτήσεις Europa στην προπονητική καριέρα του, με τρίτη διαφορετική ομάδα.
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Δείτε τη λίστα με όλα τα διεθνή τρόπαια των ευρωπαϊκών ομάδων, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός. Προηγείται φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης με 32 τρόπαια!!
Αναλυτικά:
A/A OMΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΙΝΤΕΡΤΟΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 15 (3) 2 0 0 (2) 0 6 (3) 9 (2) 32 (10)
2 Μπαρτσελόνα Ισπανία 5 (3) 4 (1) 0 4 (2) 0 5 (4) 3 (2) 21 (12)
3 Μίλαν Ιταλία 7 (4) 0 0 2 (1) 0 5 (2) 4 (4) 18 (11)
4 Λίβερπουλ Αγγλία 6 (4) 3 (1) 0 0 (1) 0 4 (2) 1 (2) 14 (10)
5 Μπάγερν Γερμανία 6 (5) 1 0 1 0 2 (3) 4 14 (8)
6 Άγιαξ Ολλανδία 4 (2) 1 (1) 0 1 (1) 1 2 (1) 2 11 (5)
7 Γιουβέντους Ιταλία 2 (7) 3 (3) 0 1 1 2 2 (1) 11 (11)
8 Τσέλσι Αγγλία 2 (1) 2 1 2 0 2 (3) 2 (1) 11 (5)
9 Ιντερ Ιταλία 3 (4) 3 (2) 0 0 0 0 3 (1) 9 (7)
10 Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 0 (3) 3 0 1 (2) 1 (1) 3 2 9 (6)
11 Σεβίλλη Ισπανία 0 7 0 0 0 1 (6) 0 8 (6)
12 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αγγλία 3 (2) 0 (2) 0 1 0 1 (3) 2 (1) 7 (8)
13 Πόρτο Πορτογαλία 2 2 0 0 (1) 0 1 (3) 2 7 (4)
14 Βαλένθια Ισπανία 0 (2) 3 (1) 0 1 1 (1) 2 0 7 (4)
15 Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 1 (1) 0 0 1 (1) 1 1 (1) 1 (1) 5 (4)
16 Άντερλεχτ Βέλγιο 0 1 (2) 0 2 (2) 0 2 0 5 (4)
17 Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 1 (1) 0 0 1 0 1 1 4 (1)
18 Φέγενορτ Ολλανδία 1 2 0 (1) 0 0 (1) 0 (1) 1 4 (3)
19 Αμβούργο Γερμανία 1 (1) 0 (1) 0 1 (1) 2 (1) 0 (2) 0 4 (6)
20 Άστον Βίλα Αγγλία 1 1 0 0 1 1 0 (1) 4 (1)
21 Πάρμα Ιταλία 0 2 0 1 (1) 0 1 0 4 (1)
22 Βέρντερ Βρέμης Γερμανία 0 0 (1) 0 1 3 0 (1) 0 4 (2)
23 Τότεναμ Αγγλία 0 (1) 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 4 (3)
24 Σλάβια Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 4 0 0 4
25 Νότιγχαμ Φόρεστ Αγγλία 2 0 0 0 0 1 0 (1) 3 (1)
26 Μπορούσια Ντόρτμουντ Γερμανία 1 (2) 0 (2) 0 1 0 0 (1) 1 3 (5)
27 Σαραγόσα Ισπανία 0 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 3 (2)
28 Σάλκε Γερμανία 0 1 0 0 2 0 0 3
29 Βιγιαρεάλ Ισπανία 0 1 0 0 2 (1) 0 0 3 (1)
30 Γκέτεμποργκ Σουηδία 0 2 0 0 1 0 0 3
31 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Γερμανία 0 (1) 2 0 0 1 0 (1) 0 3 (2)
32 Γουέστ Χαμ Αγγλία 0 0 1 1 (1) 1 0 0 3 (1)
33 Ντιναμό Κιέβου Ουκρανία 0 0 0 2 0 1 (1) 0 3 (1)
34 Μπενφίκα Πορτογαλία 2 (5) 0 (3) 0 0 0 0 0 (2) 2 (10)
35 Αϊντχόβεν Ολλανδία 1 1 0 0 0 0 (1) 0 (1) 2 (2)
36 Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου Σερβία 1 0 (1) 0 0 0 0 (1) 1 2 (2)
37 Στεάουα Βουκ. Ρουμανία 1 (1) 0 0 0 0 1 0 (1) 2 (2)
38 Μαρσέιγ Γαλλία 1 (1) 0 (3) 0 0 0 0 0 2 (4)
39 Μπορούσια Μενχεγκλάντμπαχ Γερμανία 0 (1) 2 (2) 0 0 0 0 0 (1) 2 (4)
40 Ρόμα Ιταλία 0 (1) 1 (2) 1 0 0 0 0 2 (3)
41 Αμπερτίν Σκοτία 0 0 0 1 0 1 0 2
42 Μαλίν Βέλγιο 0 0 0 1 0 1 0 2
43 Λάτσιο Ιταλία 0 0 (1) 0 1 0 1 0 2 (1)
44 Γαλατασαράι Τουρκία 0 1 0 0 0 1 0 2
45 Στουτγκάρδη Γερμανία 0 0 (1) 0 0 (1) 2 0 0 2 (2)
46 Ζενίθ Ρωσία 0 1 0 0 0 (1) 1 0 2 (1)
47 Λιντς Αγγλία 0 (1) 2 (2) 0 0 (1) 0 0 0 2 (4)
48 Άρσεναλ Αγγλία 0 (1) 1 (2) 0 1 (2) 0 0 (1) 0 2 (6)
49 Νιούκαστλ Αγγλία 0 1 0 0 1 (1) 0 0 2 (1)
50 Ίντερ Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 0 2 (1) 0 0 2 (1)
51 Νίτρα Σλοβακίας Σλοβακία 0 0 0 0 2 0 0 2
52 Έρεμπρο Σουηδία 0 0 0 0 2 0 0 2
53 Σέλτικ Σκοτία 1 (1) 0 (1) 0 0 0 0 0 (1) 1 (3)
54 Φερεντσβάρος Ουγγαρία 0 1 (1) 0 0 (1) 0 0 0 1 (2)
55 Ντιναμό Ζάγκρεμπ Κροατία 0 1 0 0 0 0 0 1
56 Ίπσουιτς Αγγλία 0 1 0 0 0 0 0 1
57 Μπάγερ Λεβερκούζεν Γερμανία 0 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0 1 (2)
58 Αταλάντα Ιταλία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1
59 Νάπολι Ιταλία 0 1 0 0 0 0 0 1
60 ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ρωσία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1 (1)
61 Σαχτάρ Ντόνετσκ Ουκρανία 0 1 0 0 0 0 0 1
62 Ολυμπιακός Ελλάδα 0 0 1 0 0 0 0 1
63 Φιορεντίνα Ιταλία 0 (1) 0 0 (2) 1 (1) 0 0 0 1 (3)
64 Σπόρτινγκ Λισσαβόνας Πορτογαλία 0 0 (1) 0 1 0 0 0 1 (1)
65 Σλόβαν Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 1 0 0 0 1
66 Γλάσκοου Ρέιντζερς Σκοτία 0 0 (2) 0 1 (2) 0 0 0 1 (4)
67 Μαγδεμβούργο Γερμανία 0 0 0 1 0 0 0 1
68 Ντιναμό Τιφλίδας Γεωργία 0 0 0 1 0 0 0 1
69 Εβερτον Αγγλία 0 0 0 1 0 0 0 1
70 Σαμπντόρια Ιταλία 0 (1) 0 0 1 (1) 0 0 (1) 0 1 (3)
71 Μπορντό Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
72 Στρασμπούργκ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1
73 Γκινγκάμπ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1
74 Καρλσρούη Γερμανία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)
75 Σίλκεμποργκ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1
76 Λιόν Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1
77 Μπαστιά Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
78 Οσέρ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)
79 Μπολόνια Ιταλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)
80 Μονπελιέ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)
81 Θέλτα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1
82 Ουντινέζε Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1
83 Τβέντε Ολλανδία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
84 Μάλαγα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1
85 Τρουά Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1
86 Φούλαμ Αγγλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
87 Περούτζια Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1
88 Λιλ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)
89 Λανς Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1
90 Μπράγκα Πορτογαλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
91 Λοκομοτίβ Λειψίας Γερμανία 0 0 0 0 (1) 1 (1) 0 0 1 (2)
92 Πολόνια Μπίτομ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
93 Ρουχ Χορζόφ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
94 Όντρα Οπόλιε Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
95 Τατράν Πρέσοφ Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1
96 ΤΤΣ Τρέντσιν Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1
97 Σταλ Μιέλετς Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
98 Ζυρίχη Ελβετία 0 0 0 0 1 0 0 1
99 ΛΑΣΚ Λιντς Αυστρία 0 0 0 0 1 0 0 1
100 Βίτζεβ Λοτζ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
101 Μποέμιανς Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 1 0 0 1
102 Χάμαρμπι Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1
103 Βιντεότον Ουγγαρία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)
104 Γκόρνικ Πολωνία 0 0 0 0 (1) 1 0 0 1 (1)
105 Λίνγκμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1
106 Μπρόντμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1
107 Ίκαστ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ΑΙΚ Στοκχόλμης Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1
109 Λεχ Πόζναν Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1
* Mέχρι και το Γιουρόπα 20/5/2026
* Σε παρένθεση οι χαμένοι τελικοί
* Στο Τσάμπιονς Λιγκ συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Κύπελλο Πρωταθλητριών
* Στο Γουρόπα Λιγκ προσμετρήθηκε και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και Κύπελλο Εκθέσεων και το τιμητικό Κύπελλο Διεθνών Εκθέσεων (Μπαρτσελόνα) το 1971 στο φινάλε της διοργάνωσης
* Στο Παγκόσμιο Συλλόγων συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Διηπειρωτικό
* Στο Ιντερτότο μαζί και το Ράπαν
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
Η Τσέλσι έγραψε ιστορία αφού έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει κερδίσει και τα πέντε τρόπαια της UEFA (έχουν επίσης στο παλμαρέ τους το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League, το Κύπελλο UEFA/Europa League, το Κύπελλο Κυπελλούχων, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ) καθώς επίσης και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τόσο στην παλιά όσο και στη νέα του μορφή.
Η Μπαρτσελόνα από 1/1/2009 έως 31/12/2009 κατέκτησε έξι τρόπαια: Το πρωτάθλημα Ισπανίας 2008-’09, Κύπελλο Ισπανίας 2008-’09, Τσάμπιονς Λιγκ 2008-’09, Σούπερ Καπ Ισπανίας 2009-’10, Σούπερ Καπ Ευρώπης 2009-’10, Παγκόσμιο Συλλόγων 2009-‘10
Η Μπάγερν από 1/1/2020 έως 31/12/2020 κατέκτησε έξι τρόπαια: το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γερμανίας, Champions League, ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, Παγκόσμιο Συλλόγων.
H Λίβερπουλ από 1/1/2001 έως 31/12/2001 κατέκτησε πέντε τρόπαια: Kύπελλο Oυέφα 2001, Kύπελλο Aγγλίας 2001, Λιγκ Kαπ Aγγλίας 2001, Σούπερ Kαπ Eυρώπης 2002, Σούπερ Kαπ Aγγλίας 2002, εξασφάλισε τη συμμετοχή της (3η στο πρωτάθλημα) στο Tσάμπιονς Λιγκ 2002, προκρίθηκε στους "16" του Tσάμπιονς Λιγκ 2002 και ήταν 1η στο πρωτάθλημα Aγγλίας 2002.
Η Ιντερ πέντε τρόπαια το 2009 - 2010 κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο Σουπερ Καπ Ιταλίας και Τσάμπιονς Λιγκ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
Και η Μάντσεστερ Σίτι το 2023
Celtic (1967, Champions Cup, Scottish League, Scottish Cup, Scottish League Cup, and the Glasgow Cup)
Ajax (1972, Champions Cup, Dutch League, Dutch Cup, Intercontinental Cup, and European Super Cup).
