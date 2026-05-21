Η Άστον Βίλα πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 44 χρόνια- ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

Η Άστον Βίλα έζησε μαγικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης (20/5) καθώς κατατρόπωσε με 3-0 την Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League και πήρε το πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση, για να πατήσει ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή μετά από 44 ολόκληρα χρόνια.

Η Άστον Βίλα ήταν εντυπωσιακή τη φετινή σεζόν τόσο στην Αγγλία (4η στην Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε) όσο και στην Ευρώπη όπου έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου (τελικό Europa League) και το βράδυ της Τετάρτης έφτασε σε μία πολυπόθητη ευρωπαϊκή κορυφή που λαχταρούσε για τέσσερις δεκαετίες.

Απέναντι στην Φράιμπουργκ είχε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό του Besiktas Park και όχι απλά τον επιβεβαίωσε αλλά φροντισε να κάνει επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 3-0 τους Γερμανούς με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς και κατακτώντας με μεγαλοπρέπεια το πρώτο Europa League στην ιστορία της.

Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τους βίλανς έπειτα από το 1982 που είχαν πάρει μέσα σε μερικούς μήνες Champions League και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, με τον Ουνάι Έμερι από την πλευρά του να φτάνει τις πέντε κατακτήσεις Europa στην προπονητική καριέρα του, με τρίτη διαφορετική ομάδα.