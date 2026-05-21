Πέθανε η ιστορικός τέχνης Άννα Καφέτση

Το 2014 αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ
Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η 'Αννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Το ΕΜΣΤ αποχαιρέτησε «με βαθιά θλίψη» την Άννα Καφέτση, που «υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη εθνικός θεσμός σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του, με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου.
Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση.
Το 2014 αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ.
Η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της», κατέληξε το μουσείο στην ανακοίνωσή του.
Διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου: Παραμένει μυστήριο η οσμή αερίου – Ποιο θεωρεί ως πιθανότερο σενάριο
Ηλεία: Επιβεβαιώθηκε η μηνιγγίτιδα στον 18χρονο - Από πού είχε γυρίσει
Πόσα περίπτερα έχουν απομείνει στην Πάτρα- Ποιο είναι το πρώτο είδος σε ζήτηση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr