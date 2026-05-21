Η 2η ευκαιρία της ΠΓΕ για άνοδο στην τρίτη κατηγορία μπάσκετ

Ολοκληρώθηκαν χθες (20/5) τα play offs ανόδου αναφορικά με τους πέντε ομίλους της National League 2, με τα Γαλάτιστα να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη, και να ακολουθούν Γαργαλιάνους, ΑΣΕ Δούκα, ΕΦΑΟΖ και Αναγέννηση Καρδίτσας στη National League 1.



Ωστόσο, οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία σε Final Four που θα διεξαχθεί σε τοποθεσία και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί άμεσα.

Ο Ίκαρος Καλλιθέας δε θα μπορέσει να συμμετάσχει έχοντας τη χαμηλότερη κατηγορία από τις πέντε ομάδες, και έτσι τα ζευγάρια του Final Four είναι τα εξής:

Σύλλας Αιδηψού – Άγιοι Ανάργυροι

ΜΕΝΤ – Παναχαϊκή

Οι δυο νικήτριες ομάδες θα διεκδικήσουν τη μια και μοναδική θέση που οδηγεί στην άνοδο στην National League 1.