Νέο κολυμβητήριο στην Πάτρα (και όχι δεν είναι της Αγυιάς)- ΦΩΤΟ

Έχουν περάσει 24 χρόνια από το 2002, όταν έκλεισε το Κολυμβητήριο της Αγυιάς στην Πάτρα, ήταν σχετικά νέα εγκατάσταση, μόλις 23 ετών (λειτούργησε τον Ιούνιο του 1979).

Εχουν περάσει έξι χρόνια (Φεβρ. 2020) από τότε που εν χορδαίς και οργάνοις υπεγράφη από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Υφυπουργό Λ. Αυγενάκη, μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπλαση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Αγυιάς.

Και φυσικά όλοι ξέρουμε πως είναι ακόμα και σήμερα η πάλαι ποτέ αθλητική εγκατάσταση.

Μέχρις ότου λοιπόν οι κρατικές υπηρεσίες «δαπανήσουν» ακόμα ένα τέταρτο του αιώνα για να ανακατασκευάσουν ένα μικρό κολυμβητήριο, ένας ιδιώτης βάζει τα γυαλιά σε όλους.

Ο λόγος για τον «ισόβιο» προπονητή της μεγάλης ομάδας του ΝΟΠ, τον Γιώργο Κακουλίδη που προχωρά στην κατασκευή κολυμβητηρίου στα νοτιοανατολικά της Πάτρας, στην Οβρυά. Εχει εξαιρετική προσβασιμότητα καθώς είναι πολύ κοντά στην κεντρική οδό Ακρωτηρίου και στην παραγλαύκεια οδό.

Το έργο όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες της 20ής Μαΐου, από την επίσκεψη φίλων και αθλητών του «Λώλου» στον χώρο, βαίνει προς ολοκλήρωση και σύντομα, όπως εκτιμούν όλοι θα δοθεί σε χρήση στην αθλούμενη νεολαία της Πάτρας, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα έλλειψης κολυμβητηρίου.