Πάτρα: Βγήκαν τα… φίδια; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Πάτρας η ολοένα και πιο συχνή εμφάνιση φιδιών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της πόλης.

Τα περιστατικά καταγράφονται σε γειτονιές, αυλές σπιτιών, σχολικούς χώρους και πάρκα, αλλά και σε κεντρικότερα σημεία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Έργων Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Βασίλης Κάντζαρης, μιλώντας στο thebest.gr, δίνει διευκρινίσεις τόσο για το φαινόμενο όσο και για τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Δήμος. «Το φαινόμενο εντείνεται κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τα ερπετά να βγουν από τις κρυψώνες τους αναζητώντας τροφή και νερό. Τα είδη που εντοπίζονται συχνότερα στην περιοχή είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αβλαβή για τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η θανάτωση φιδιών απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία, καθώς είναι προστατευόμενα είδη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος, ο κ. Κάντζαρης εξήγησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία οφιοαπώθησης, η οποία αφορά αποκλειστικά τις δημοτικές υποδομές. «Τρέχει εργολαβία οφιοαπώθησης, αλλά σε δομές του Δήμου, δημοτικά κτίρια κ.ο.κ. Είναι η διαδικασία αποτροπής των φιδιών από κατοικημένους ή επαγγελματικούς χώρους. Χρησιμοποιούνται ειδικά, μη θανατηφόρα σκευάσματα που δημιουργούν ένα απωθητικό οσφρητικό φράγμα περιμετρικά του χώρου, χωρίς να προκαλούνται οχλήσεις από δυσάρεστες οσμές και χωρίς βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επίσης, απαραίτητος είναι ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από χορτάρια, τον οποίο πραγματοποιεί η Αντιδημαρχία Πρασίνου συστηματικά», προσθέτει.

Τέλος, δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες σε περίπτωση που εντοπίσουν φίδι: «Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρεθεί σε κίνδυνο και κάποιο φίδι έχει εγκλωβιστεί εντός του σπιτιού ή σε σημείο επαφής με ανθρώπους, όπως σχολεία, πρέπει να καλέσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο 199, η οποία θα το απομακρύνει και θα το επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Στη συνέχεια επεμβαίνει ο Δήμος για τις υπόλοιπες εργασίες, δηλαδή τον καθαρισμό των χόρτων, εάν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, και έπειτα ο εργολάβος προχωρά σε οφιοαπώθηση», επισημαίνει ο κ. Κάντζαρης.