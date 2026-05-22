Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις – Προθεσμίες, δικαιούχοι και διαδικασίες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ για το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026».

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 23:59, ενώ το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 37.000.000 ευρώ.

Η διάρκεια του προγράμματος



Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να φτάσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Πόσες ημέρες μπορούν να μείνουν τα παιδιά

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις παιδικές κατασκηνώσεις είναι 15 συνεχόμενες ημέρες.

Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται και οι ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών.

Πού προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής

Σε συγκεκριμένες περιοχές, η δωρεάν διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή όσοι ασκούν την επιμέλεια των ωφελούμενων παιδιών, όπως ανάδοχοι και κηδεμόνες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας έχουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών.

Τα εισοδηματικά όρια για ανέργους

Για τους ανέργους που είναι διαζευγμένοι, το εισόδημα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους έως 24.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τους μονογονείς, το εισοδηματικό όριο είναι έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η αναπηρία, η μονογονεϊκή ιδιότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Ποιοι εξαιρούνται από τη μοριοδότηση

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται από τη μοριοδότηση, εφόσον οι θέσεις που προσφέρονται από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών.

Για πρώτη φορά φέτος, από τη διαδικασία της μοριοδότησης εξαιρούνται και οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα για το έτος 2026.

Η επιδότηση αφορά τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ.

Τι είναι η επιταγή διαμονής

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται μέσω της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ποιοι μπορούν να είναι πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Για τους δικαιούχους, η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για τους παρόχους, οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών γίνονται επίσης μέσω gov.gr, στη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.