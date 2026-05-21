«Καφέ της Επιστήμης» στην Πάτρα- Στις 25 Μαϊου το πρώτο

Το Navarino Environmental Observatory (NEO, navarinoneo.gr) και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑΠ2, atmosphere.upatras.gr) ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Dexameni_Project στο Δασύλλιο και προσφέρoυν ένα νέο κύκλο δωρεάν και ανοικτών προς το κοινό συναντήσεων με τίτλο «café-NEO».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "το «café-NEO» είναι ένα «καφέ της επιστήμης». Τα «καφέ της επιστήμης» είναι τόποι συνάντησης όπου πίνοντας μία κούπα καφέ ή ένα ποτήρι κρασί, όλοι μπορούν να ενημερωθούν σε άμεση, κατανοητή γλώσσα σχετικά με τα τελευταία νέα στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία.

Τα πρώτα καφέ ξεκίνησαν στο Leeds της Αγγλίας το 1998 και από τότε έχουν εξαπλωθεί σε όλο

τον κόσμο. Η είσοδος στο «café-NEO» είναι ελεύθερη και ανοικτή στον κάθε ενδιαφερόμενο, με μόνη υποχρέωση να πληρώσει αυτός το καφέ ή το ποτό του.



Το «café-NEO» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25/5, στις 8μμ, στo Dexameni_Project

(Δασύλλιο)

Το θέμα συζήτησης θα είναι:«Από την αέρια ρύπανση στα χρώματα των μεγάλων ζωγράφων: πως η φυσική της

ατμόσφαιρας επηρεάζει την τέχνη και την αισθητική»



Οι εισηγητές θα είναι οι:

• Ανδρέας Καζαντζίδης, Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα

Φυσικής

• Ηλίας Φουντουλάκης, Ερευνητής στο Κέντρο Φυσικής της Ατμόσφαιρας και

Κλιματολογίας, Ακαδημία Αθηνών



•Γιάννης Παπαδόπουλος, Εικαστικός



Σε αυτό το Καφέ της Επιστήμης θα ταξιδέψουμε από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια μέχρι τα χρώματα που ενέπνευσαν μεγάλους ζωγράφους, όπως ο Monet, ο Van Gogh, ο Degas και ο Munch.

Μέσα από παραδείγματα από την επιστήμη και την τέχνη, θα δούμε πώς η φυσική της ατμόσφαιρας καθορίζει το φως, τον ουρανό, τα ηλιοβασιλέματα και την αισθητική ενός τοπίου — αποκαλύπτοντας ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι απλώς φόντο, αλλά ενεργός «δημιουργός» της οπτικής μας εμπειρίας.

Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε μια σύγχρονη αποτίμηση της ιδέας του «ελληνικού φωτός», όχι μόνο ως φυσικού φαινομένου, αλλά και ως στοιχείου που διαμόρφωσε ιδέες, αισθητικές αντιλήψεις και συλλογική ταυτότητα.



Πληροφορίες

ΝΕΟ:

Το ΝΕΟ βρίσκεται στην Costa Navarino και δημιουργήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και της Ακαδημίας Αθηνών με σκοπό την έρευνα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην περιοχή της Μεσογείου.

ΕΦΑΠ2:

Το ΕΦΑΠ2 δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Περιβαλλοντικής Φυσικής, μέσα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και την υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων