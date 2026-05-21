Η Νάπολη Πατρών τίμησε τη μνήμη του Σπύρου Αβράμη

Άλλο ένα International Beach Soccer Cup “Spyros Avramis” ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χαρίζοντας όμορφες στιγμές, δυνατές αναμετρήσεις και μοναδικές εμπειρίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και παρευρέθηκαν στη διοργάνωση.

Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Δήμο Πατρέων και το ΠΕΑΚ Πάτρας για την πολύτιμη στήριξη και συνεργασία τους στην επιτυχημένη διεξαγωγή του τουρνουά Σπύρος Αβράμης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, στους αθλητές, προπονητές, εθελοντές, διαιτητές και σε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας και συνέβαλαν ώστε αυτές οι ημέρες να γεμίσουν με όμορφες στιγμές, δυνατές συγκινήσεις και πραγματικό φίλαθλο πνεύμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τη διοργάνωση και ανέδειξαν το τουρνουά και το άθλημα του beach soccer με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η παρουσία και η στήριξή τους συνέβαλαν σημαντικά στην προβολή της προσπάθειας όλων μας.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων σας απέδειξαν πως το beach soccer συνεχίζει να μεγαλώνει και να ενώνει ανθρώπους μέσα από το πάθος για τον αθλητισμό.

Συνεχίζουμε δυναμικά με επόμενο μεγάλο σταθμό το Euro Winners Cup 2026 , όπου η ομάδα μας θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση beach soccer της Ευρώπης, με στόχο να φανούμε αντάξιοι της προσπάθειας και της στήριξης όλων σας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, στο 8ο International Beach Soccer Cup Patras “Spyros Avramis”, με ακόμα περισσότερες συγκινήσεις, θέαμα και αγάπη για το άθλημα!

Με εκτίμηση,

Η οικογένεια της Νάπολη Πατρών Beach Soccer Club