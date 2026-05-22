Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

Άστατος παραμένει ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το Σάββατο και η Κυριακή αναμένονται οι πιο δύσκολες ημέρες, κυρίως με έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η χώρα μας, μαζί με την Τουρκία και την Κύπρο, θα αποτελούν τις πιο δροσερές περιοχές της Ευρώπης τις επόμενες μέρες, ενώ σε άλλες περιοχές της ηπείρου οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η Παρασκευή θα συνεχίσει το ίδιο άστατο μοτίβο, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε ηπειρωτικά και Αιγαίο, κυρίως νωρίς το απόγευμα και αργά το βράδυ. Το Σάββατο το σκηνικό θα επιδεινωθεί, ξεκινώντας από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά βόρεια ηπειρωτικά, με έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς πιθανώς να σημειωθούν.

Την Κυριακή η αστάθεια θα συνεχιστεί, κυρίως σε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, με απογευματινές καταιγίδες και τοπικό χαλάζι. Τα φαινόμενα μπορεί να γίνουν ισχυρά και να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, ενώ απαιτείται προσοχή στους κεραυνούς.

Πότε έρχεται ζέστη

Η ασταθής ατμοσφαιρική ροή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με πιο θερμές αέριες μάζες να εισέρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής μετά τις 5 Ιουνίου.

Τότε αναμένεται να επικρατήσει αντικυκλωνική κατάσταση, η οποία θα περιορίσει την αστάθεια και θα φέρει αύξηση της θερμοκρασίας.

Συνολικά, ο καιρός παραμένει άστατος με έντονα φαινόμενα, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ενώ η μετάβαση σε πιο ήπιες και θερμές συνθήκες αναμένεται στα μέσα του μήνα.