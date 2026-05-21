Πάτρα: «Εάν το δέντρο έπεφτε μετά τις 8 το πρωί, τώρα θα κλαίγαμε»- Τι λένε οι γονείς για το περιστατικό στο σχολικό προαύλιο

«Εάν το δέντρο έπεφτε μετά τις 8 το πρωί, τώρα θα κλαίγαμε». Με αυτά τα λόγια, γονείς του 41ου Δημοτικού Σχολείου στην Εγλυκάδα περιγράφουν στο thebest.gr την αναστάτωση και την ανησυχία που προκλήθηκε το πρωί, όταν, πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο, αντίκρισαν ένα μεγάλο τμήμα δέντρου αποκολλημένο από τον κορμό ενός από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα δέντρα του προαύλιου χώρου.

Το κλαδί αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω του ισχυρού αέρα, και κατέπεσε στο έδαφος. Το γεγονός από μόνο του θα ήταν αρκετά ανησυχητικό, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται από το ότι το κλαδί έπεσε επάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο επικίνδυνο σκηνικό για τους μαθητές που κάθε πρωί κινούνται στον χώρο.

Οι γονείς, συγκλονισμένοι από το θέαμα και τις συνέπειες που θα μπορούσε να είχε ένα διαφορετικό σενάριο, δεν παρέλειψαν να επισημάνουν ότι το ζήτημα της συντήρησης των δέντρων στον χώρο του σχολείου δεν είναι καινούργιο. Συνεργεία του Δήμου είχαν επισκεφθεί το σχολείο πριν από καιρό και είχαν πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες κλαδέματος, οι οποίες, όμως, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. «Μόνο από τύχη δεν μιλάμε τώρα για κάτι χειρότερο. Είναι ευθύνη του Δήμου να κάνει τις εργασίες όπως πρέπει να γίνουν. Πριν από μερικό καιρό ήρθαν συνεργεία, έκαναν κάποιες εργασίες, αλλά απ' ό,τι φάνηκε σήμερα, δεν ήταν αρκετές», καταλήγουν.