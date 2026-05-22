Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία

Την ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα.

Οι επόμενες αργίες για το 2026:

Αγίου Πνεύματος

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

1 Ιουνίου

Δευτέρα



Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου»

15 Αυγούστου

Σάββατο



Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι»

28 Οκτωβρίου

Τετάρτη



Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού»

25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή



Υποχρεωτική αργία

26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου»

26 Δεκεμβρίου

Σάββατο



Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.