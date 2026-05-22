Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία

Ποιες αργίες ακολουθούν
Την ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα.
Οι επόμενες αργίες για το 2026:
Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»
1 Ιουνίου
Δευτέρα
Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»
15 Αυγούστου
Σάββατο
Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»
28 Οκτωβρίου
Τετάρτη
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»
25 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
Υποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»
26 Δεκεμβρίου
Σάββατο
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
Για ποιους είναι αργία
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.
