Δυτική Ελλάδα: Το ενδιαφέρον του στίβου στα «Βιλαέτεια»

Από τον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ» τον Δήμο Πύργου και υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου , θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου τα «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2026», με ώρα έναρξης 16:00.

Πρόκειται για διοργάνωση αγώνα κλασικού αθλητισμού (Στίβος) που τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ και είναι ενταγμένη στο World Athletics Calendar cat F με την συμμετοχή πολλών αθλητών/τριών από τους νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Ιωνίων Νήσων, και γενικά απ’ όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι θα λάβουν μέρος πάνω από 400 αθλητές και αθλήτριες αφού φέτος μαζί με τα ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ θα διεξαχθεί και το αλτικό 3άθλο του Διασυλλογικού Κ14.

Τα «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ» ξεκίνησαν το 2018, διεξάγονται για έβδομη φορά φέτος, ( το 2020 και 2021 δεν διεξήχθησαν λόγω Covid ) και αποτελούν πλέον ετήσιο θεσμό για την πόλη του Πύργου, μια μεγάλη αθλητική γιορτή. Δίνουν μια ακόμα αγωνιστική ευκαιρία στους αθλητές της περιοχής μας, και όχι μόνο, ιδιαίτερα σε αυτούς που κυνηγούν όρια για τα επερχόμενα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της κατηγορίας τους. Επιπλέον είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα νέα παιδιά του τόπου μας, να ζήσουν από κοντά αυτή την διοργάνωση, να αγαπήσουν τον στίβο, να ασχοληθούν με αυτόν, ώστε να μείνουν μακριά από ανθυγιεινές συνήθειες και κοινωνικές παθογένειες, όπως η κοινωνική απομόνωση, ο εθισμό στο διαδίκτυο, η παραβατικότητα κ.τ.λ. Ο Αθλητισμός προσφέρει πολλαπλά και αδιαμφισβήτητα οφέλη, ενισχύει καθοριστικά την σωματική ανάπτυξη και υγεία , καλλιεργεί την ψυχική ανθεκτικότητα, προάγει αρχές και αξίες, διαμορφώνει υγιείς ενήλικες και υγιείς κοινωνίες!

Φέτος, οι διοργανωτές, σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουν τα «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2026», έχουν προγραμματίσει, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηλείας και τα Σωματεία Στίβου, παράλληλες δράσεις με σκοπό να προάγουν την αθλητική κουλτούρα και να εμπλέξουν όσο τω δυνατόν περισσότερα παιδιά μικρότερων ηλικιών στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο στίβο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκδήλωση Kids Athletics στην κεντρική πλατεία Πύργου, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα που βοηθά τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν τον στίβο μέσα από το παιχνίδι και ευχάριστες δραστηριότητες. Απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού.

Αγώνες στίβου Δημοτικών Σχολείων της πόλης στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα : 09:00.

Οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση σε όλους να στηρίξουν την διοργάνωση γιατί «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»!