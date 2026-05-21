Γιατρός ζητάει «φακελάκι» από ασθενή - Σάλος από βίντεο - Την απομάκρυνσή του ζήτησε ο Υπουργός Υγείας

Παρέμβαση από τον Άδωνι Γεωργιάδη
Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που ανέβηκε στα social media και στο οποίο φαίνεται γιατρός να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική.
Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων συνοδός της ασθενούς καταγράφει με το κινητό τηλέφωνο τη συνομιλία της με τον γιατρό, η οποία γίνεται μέσα στον θάλαμο του δημόσιου νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική της επέμβαση.
Ασθενής: Πείτε μας, πόσα θέλετε.
Γιατρός: Δεν θέλω τίποτα.
Εκείνη τη στιγμή η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται και ο γιατρός, που έχει ειδικότητα αναισθησιολόγου, της λέει: Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά.
Ασθενής: Εντάξει.
Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.
Η ασθενής φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα με τον γιατρό να απαντά: Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ.
Το βίντεο ανέβηκε στα social media πριν από δύο ημέρες και όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.
Παρέμβαση από τον Άδωνι Γεωργιάδη
Σύμφωνα με τον υπουργό Yγείας, ο ίδιος προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και εντόπισε τόσο το πρόσωπο όσο και το νοσοκομείο. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να διερευνηθεί η καταγγελία, όπως φαίνεται από την ανάρτηση του, οπότε και διαπιστώθηκε η ορθότητά της. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει άμεσα την απομάκρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο.
┋ Υγεία ┋ 21.05.2026 12:07
Δήμητρα ΕυθυμιάδουΡεπορτάζ Υγείας
Ενότητες στο άρθρο: ? Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά:
Άδωνις Γεωργιάδης: Απομάκρυνε αναισθησιολόγο που εμφανίζεται σε video στα social media να παίρνει φακελάκι
Ο γιατρός φέρεται να ζητά φακελάκι 100 - 150 ευρώ από ασθενή, προκειμένου να προχωρήσει στην επέμβαση? χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋ ?️ Ανοικτό για σχολιασμό
επόμενο άρθρο
(Freepik)
Στην άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ο οποίος εμφανίζεται να παίρνει φακελάκι σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, προχώρησε ο υπουργός Yγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσα από ανάρτησή τους στο Χ, ενημερώθηκε μέσω βίντεο που του εστάλη ότι σε δημόσιο νοσοκομείο αναισθησιολόγος φέρεται να ζητά φακελάκι 100 - 150 ευρώ από ασθενή, προκειμένου να προχωρήσει στην επέμβαση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αποκάλυψε καν ποιο νοσοκομείο αφορά η καταγγελία. Σύμφωνα με τον υπουργό Yγείας, ο ίδιος προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και εντόπισε τόσο το πρόσωπο όσο και το νοσοκομείο. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να διερευνηθεί η καταγγελία, όπως φαίνεται από την ανάρτηση του, οπότε και διαπιστώθηκε η ορθότητά της. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει άμεσα την απομάκρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Υγεία | 20.05.2026 06:37
Κλινικές μελέτες για φάρμακα με «αγκάθια» στην Ελλάδα - Πώς χάνονται εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΥ
Υγεία | 21.05.2026 06:30
Δημόσια νοσοκομεία: Ψηφιακά έως το καλοκαίρι οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό - Τα σχέδια του υπουργού Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά:
«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».
Διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου: Παραμένει μυστήριο η οσμή αερίου – Ποιο θεωρεί ως πιθανότερο σενάριο
Πάτρα: Τι γίνεται με τα σιντριβάνια; Τι προβλέπει η μελέτη
Γυναίκα από την Κάτω Αχαΐα ανάμεσα στους ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla»- Οι καταγγελίες του συζύγου της Ορέστη Πλακιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr