Γιατρός ζητάει «φακελάκι» από ασθενή - Σάλος από βίντεο - Την απομάκρυνσή του ζήτησε ο Υπουργός Υγείας

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που ανέβηκε στα social media και στο οποίο φαίνεται γιατρός να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων συνοδός της ασθενούς καταγράφει με το κινητό τηλέφωνο τη συνομιλία της με τον γιατρό, η οποία γίνεται μέσα στον θάλαμο του δημόσιου νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική της επέμβαση.

Ασθενής: Πείτε μας, πόσα θέλετε.

Γιατρός: Δεν θέλω τίποτα.

Εκείνη τη στιγμή η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται και ο γιατρός, που έχει ειδικότητα αναισθησιολόγου, της λέει: Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά.

Ασθενής: Εντάξει.

Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.

Η ασθενής φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα με τον γιατρό να απαντά: Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media πριν από δύο ημέρες και όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Παρέμβαση από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Σύμφωνα με τον υπουργό Yγείας, ο ίδιος προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και εντόπισε τόσο το πρόσωπο όσο και το νοσοκομείο. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να διερευνηθεί η καταγγελία, όπως φαίνεται από την ανάρτηση του, οπότε και διαπιστώθηκε η ορθότητά της. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει άμεσα την απομάκρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο.