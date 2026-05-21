Πάτρα: Τι γίνεται με τα σιντριβάνια; Τι προβλέπει η μελέτη

Ξεκινά η υλοποίηση του πλάνου για την ανακατασκευή δώδεκα σιντριβανιών στον Δήμο Πατρέων, τα οποία εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η τεχνική μελέτη θεωρείται οριστική, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να προχωρήσει, το αμέσως χρονικό διάστημα, όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς.

«Σε περίπτωση που η πορεία των διαδικασιών παραμείνει απρόσκοπτη δίχως ενστάσεις από πλευράς των αναδόχων, αναμένονται οι εργασίες να ξεκινήσουν μέσα στο 2026» αναφέρει.

Αναφερόμενος, ο κ. Μελάς, στο άγαλμα της μικρής πλατείας «Άλκης Στέας», στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το οποίο, είναι ακέφαλο εδώ και μια τετραετία μετά από βανδαλισμούς, λέει: «Το γλυπτό θα συντηρηθεί από τον δημιουργό του ώστε να επανατοποθετηθεί».

Έξυπνα σιντριβάνια με νέες τεχνολογίες

Πρόκειται για τα σιντριβάνια: Υψηλών Αλωνίων, πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πλατεία Αγίας Σοφίας, Όθωνος Αμαλίας, πλατεία Ομόνοιας, πλατεία Μαρούδα, πλατεία Μπακογιάννη (Λάγγουρα), Προάστειο, Ακταίον. Τα τρία σιντριβάνια του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έχουν ήδη ανακατασκευαστεί.

Πέραν της αποκατάστασης, των σιντριβανιών, η μελέτη προβλέπει πλήρη εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση των συστημάτων λειτουργίας. Η μελέτη που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει: την εγκατάσταση αισθητήρων που θα ρυθμίζουν αυτόματα την πίεση και τη ροή του νερού, νέους πίδακες με δυνατότητα εναλλαγής μορφών και ύψους, καθώς και φωτισμό LED με μεταβαλλόμενα χρώματα για εντυπωσιακά βραδινά εφέ. Επίσης, προβλέπεται απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας, ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας, τη στάθμη του νερού και την ασφάλεια του συστήματος.

Ιδιαίτερα ξεχωριστό αναμένεται να είναι το μεγάλο σιντριβάνι της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων, όπου προβλέπονται πίδακες νερού μεταβλητού ύψους έως 2,50 μέτρα και διαφόρων συνδυασμών καθώς και εφέ φωτισμού που θα δίνουν ένα σύνθετο εντυπωσιακό θέαμα.