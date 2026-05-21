Επιμελητήριο Αχαΐας: Δυναμική συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση στην Κάτω Αχαΐα για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου

"Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», στην Κάτω Αχαΐα, η ενημέρωση για την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος", τονίζει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου και συνεχίζει:

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, που ξεκίνησε πριν από πέντε μήνες, αποτελεί μια ιστορική πρωτοβουλία, καθώς για πρώτη φορά δρομολογείται οργανωμένα η διαδικασία καταγραφής, τεκμηρίωσης και προώθησης του αχαϊκού ελαιολάδου με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση της ποιότητας, της μοναδικότητας και της προέλευσής του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο B’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Τάκης Βασιλείου, ο Γραμματέας κ. Δήμος Βαρβιτσιώτης και ο Υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος κ. Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ενώ παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Δήμου Κάτω Αχαΐας. Τον συντονισμό της διαδικασίας είχε ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας «ΑΧΕΠΑΝ», η οποία έχει αναλάβει και τον γενικότερο συντονισμό της πρωτοβουλίας πιστοποίησης.

Η συνεργασία του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την αρωγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αποσκοπεί στη στήριξη των παραγωγών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τον αγροτικό τομέα της περιοχής.

Η πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ αναμένεται να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο αχαϊκό ελαιόλαδο, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εξωστρέφειά του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν την τοπική παραγωγή, την ποιότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Αχαΐας, από άκρη σε άκρη του νομού, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την εξωστρέφεια και τη στήριξη όλων των παραγωγών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους παραγωγούς – ιδρυτικά μέλη της ΑΜΚΕ από την Κάτω Αχαΐα – για την επιτυχία της ενημερωτικής ημερίδας και τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση και ανάδειξη του αχαϊκού ελαιολάδου.

Την Δευτέρα 25 Μαΐου ακολουθεί παρόμοια εκδήλωση στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Υποκατάστημα Αιγίου) στις 19.00.