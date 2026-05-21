«Γεμίσαμε sushi και carpaccio, ο ταξιδιώτης ψάχνει ζυμωτό ψωμί και τοπική ταυτότητα»

Όπως επισήμανε: «Το 90% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι αυτό που το ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αυθεντική τοπική κουζίνα του τόπου στον οποίο θα ταξιδέψει. Θέλει να βιώσει τη συνθήκη «Ζήσε σαν ντόπιος» . Τόποι που δεν αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομική κουλτούρα τους και μέσω αυτής την διαφορετικότητά τους, χάνουν το πλεονέκτημα της επιλογής. Η δύναμη της τοπικότητας και της γευστικής μοναδικότητας είναι τεράστια».

Κατά την άποψή της λοιπόν υστερούμε σε ταυτότητα, δεν κάνουμε δηλαδή τη γευστική διαφορά στο χάρτη.

Πρόεδρος της Δέσμης Εκδοτική, έχει συνδέσει το όνομά της με το περιοδικό Αθηνόραμα και τη δημιουργία του θεσμού των «Χρυσών Σκούφων». Κατέφθασε από την πρωτεύουσα για να αναπτύξει το θέμα της «γοητείας της γαστρονομίας» και χωρίς περιστροφές μας έκανε να αντιληφθούμε γιατί η κουζίνα της πόλης της Πάτρας δεν συντελεί στην επιλογή της ως ταξιδιωτικό προορισμό αλλά και γιατί δεν φιγουράρει σε πανελλαδικές λίστες βραβείων εστιατορίων.

Aπό τις πιο απολαυστικές ομιλίες στο Travel West Forum 2026, με σαφή, απροκάλυπτη και κοφτερή γλώσσα ήταν αυτή της Αννης Ηλιοπούλου.

ΑΠΟΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ

Τι επικρατεί λοιπόν σήμερα ως γαστρονομικό trend; Όπως ανάφερε η κ. Ηλιοπούλου:

«Η σύγχρονη τάση της παγκόσμιας γαστρονομίας σήμερα είναι η ΑΠΟΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ. Συντελείται μια επανάσταση, κόντρα στη μόδα των τελευταίων σχεδόν 30 χρόνων, η οποία γέμισε τον πλανήτη δισεκατομμύρια πιάτα με sushi, με rib eye, καραμελωμένα pop – corns, κρέμες από λαχανικά, carpaccio , miso, burgers και black-cod. Δηλαδή με μια σύγχρονη διεθνοποιημένη κουζίνα που γευόσουν ίδια σχεδόν παντού στα εστιατόρια του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλο τον πλανήτη είναι μια ηχηρή επιστροφή στις εθνικές κουζίνες.

Για πολύ κόσμο η έννοια της γαστρονομίας είναι παρεξηγημένη. Γαστρονομία δεν είναι μόνο η υψηλή ποιότητα ενός πολυσύνθετου και ακριβού πιάτου στα fine dining εστιατόρια. Είναι και η απόλαυση μιας φέτας φρέσκου ζυμωτού ψωμιού πασπαλισμένης με καλό ελαιόλαδο και νιφάδες θαλασσινού αλατιού, δίπλα σε μια ζουμερή αρωματική ντομάτα. Με λίγα λόγια γαστρονομία είναι η δημιουργία ποιοτικού φαγητού και η τέχνη να το απολαμβάνεις».

Και συνέχισε «Είναι δεδομένο ότι η τοπική γαστρονομία αποτελεί το πιο δυνατό χαρτί στην ανάδειξη ενός τόπου σε προορισμό. Η επιθυμία για τα ταξίδια αυξάνεται. Ο γαστρονομικός τουρισμός καλπάζει. Και μια τόσο σημαντική περιφέρεια της χώρας με ιστορία, με φυσικό κάλλος, με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, με εξαιρετικά προϊόντα, γραφικά χωριά και ιστορικές πόλεις, οφείλει να δημιουργήσει εκείνη τη γαστρονομία που θα είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση σε ταξίδι και για Έλληνες και για ξένους σύγχρονους ταξιδιώτες».

ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΑΧΑΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

«Θέλω να κάνω μια πολύ γρήγορη εκτίμηση στην προσφερόμενη γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σήμερα. Το μοντέλο που επικρατεί είναι παρωχημένο. Στερείται καθαρής γαστρονομικής ταυτότητας. Οι τοπικές κουζίνες Αχαΐας, Ηλίας, Αιτωλοακαρνανίας ή είναι πλήρως απούσες ή συμμετέχουν ελάχιστα, ελαχιστότατα στο παραγόμενο γαστρονομικό προϊόν. Τα μενού των εστιατορίων δεν έχουν concept, δεν έχουν συνοχή. Τα εστιατόριά σας στην πλειοψηφία τους δεν έχουν χαρακτήρα. Σε μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, στις οποίες προσφέρεται ελληνική κουζίνα σε εισαγωγικά κυριαρχούν τα γνωστά τουριστικοποιημένα πιάτα της προηγούμενης τριακονταετίας.

Και να μην αναφερθώ καλύτερα στην Αρχαία Ολυμπία και στην κατάσταση που έχει επικρατεί στα εστιατόρια γύρω από την Αρχαία Ολυμπία. Σε ένα μνημείο παγκόσμιας λάμψης

και εμβέλειας. Τα εστιατόρια που υπάρχουν σερβίρουν παρωχημένη, τουριστικοποιημένη ελληνική κουζίνα, αλλά και πίτσες, σεβίτσε, μπανόφι, πένες-αλ

πέστο, σνίτσελ, γαριδομακαρονάδες κτλ.

Θέλει μια άμεση παρέμβαση, ειδικά σε αυτή την περιοχή το γαστρονομικό παραγόμενο προϊόν, γιατί πραγματικά είναι απογοητευτικό τελείως».

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΝΟΙΑ

«Πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Ο θεσμικός παράγοντας, ο ντόπιος θεσμικός παράγοντας, μην περιμένουμε από την κεντρική κυβέρνηση τα πάντα, οι

επιχειρηματίες εστίασης, οι τοπικοί παραγωγοί προϊόντων, τα οινοποιία, η αρτοποιοί, οι σεφ, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ξεναγοί, οι ερευνητές και οι

ομάδες εθελοντών».