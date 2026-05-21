Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου - ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε ψαράς
Μία ιδιαίτερη και σπάνια εικόνα καταγράφηκε στην Κοζάνη το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε ένα ζαρκάδι να κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου.
Στο βίντεο που κατέγραψε ψαράς με το κινητό του φαίνεται η προσπάθεια του ζώου να κολυμπήσει, καταφέρνοντας να βγει με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά και να συνεχίσει την πορεία του.
Η συγκεκριμένη εικόνα ξύπνησε μνήμες από παλαιότερο περιστατικό, που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν μία αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις.
Δείτε το βίντεο με το ζαρκάδι που διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr