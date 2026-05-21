Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου - ΒΙΝΤΕΟ

Μία ιδιαίτερη και σπάνια εικόνα καταγράφηκε στην Κοζάνη το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε ένα ζαρκάδι να κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου.

Στο βίντεο που κατέγραψε ψαράς με το κινητό του φαίνεται η προσπάθεια του ζώου να κολυμπήσει, καταφέρνοντας να βγει με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά και να συνεχίσει την πορεία του.

Η συγκεκριμένη εικόνα ξύπνησε μνήμες από παλαιότερο περιστατικό, που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν μία αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις.

Δείτε το βίντεο με το ζαρκάδι που διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου