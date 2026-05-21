Η μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο διεκδικεί μια θέση στα βραβεία Γκίνες

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο, η οποία έχει ύψος δέκα μέτρα. Για την κατασκευή του έργου χρειάστηκαν έξι μήνες.

Ο δημιουργός της κ. Μιχάλης Ζουριδάκης, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις λεπτομέρειες της κατασκευής, το κόστος και την προσπάθεια να κερδίσουν το βραβείο Γκίνες.

“Θέλουμε να δείξουμε ότι στηρίζουμε την παράδοση εδώ στην Κρήτη” είπε ο κ. Ζουριδάκης. Η λύρα βρίσκεται στο χωριό Πιτσίδια Ηρακλείο, που βρίσκεται κοντά στα Μάταλα, ακριβώς επάνω στον κεντρικό δρόμο, ώστε να είναι ορατή από τους περαστικούς.

Για την κατασκευή της λύρας χρειάστηκαν έξι ολόκληροι μήνες και το υλικό που αποφάσισαν τελικά να επιλέξουν είναι ο πολυεστέρας. “Ήμασταν ανάμεσα σε ξύλο και σίδερο, αλλά τελικά αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολυεστέρα γιατί είναι πιο ελαφριά κατασκευή και αντέχει στο χρόνο”, συμπλήρωσε ο κ. Ζουριδάκης.

Επιπλέον, συμπλήρωσε, πως έχουν ήδη κάνει αίτηση για το βραβείο Γκίνες και αυτή τη στιγμή αναμένουν κάποιον αντιπρόσωπο της επιτροπής, ώστε να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα.