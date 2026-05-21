Μίνι reunion για τους πρωταγωνιστές του “Παρά Πέντε” - Η ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου

Μίνι reunion έκαναν ξανά οι πρωταγωνιστές του “Παρά Πέντε” και αυτή τη φορά για της ανάγκες διαφήμισης.

Στιγμιότυπο από την τελευταία τους συνάντηση μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αργύρης Αγγέλου,ο γνωστός σε όλους μας “Φώτης”.

“Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε”, έγραψε ο Αργύρης Αγγέλου στην λεζάντα της ανάρτησής του.

Στο φόντο της φωτογραφίας τους, φαίνεται μια σκηνή κάμπινγκ, παραπέμποντας σε ένα από τα πιο αστεία και δημοφιλή επεισόδια της σειράς.

