Αυτό είναι το νέο δίδυμο που θα παρουσιάζει το “Στούντιο 4”

Δύο νέοι παρουσιαστές θα αναλάβουν την απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ και την εκπομπή “Στούντιο 4” στην θέση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου
Ένα νέο δίδυμο θα βρεθεί στο τιμόνι της εκπομπής “Στούντιο 4” της ΕΡΤ από την νέα σεζόν, παίρνοντας την σκυτάλη από την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.
Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή του MEGA, Buongiorno, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έχουν ήδη συμφωνήσει με την δημόσια τηλεόραση και πλέον μένει μόνο να μπουν οι τελικές υπογραφές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία ενδέχεται να καθυστερεί λόγω των προηγούμενων συμβολαίων των δύο παρουσιαστών. Μάλιστα, η Κατερίνα Καραβάτου φέρεται να επιθυμεί να ολοκληρώσει νωρίτερα, κοινή συναινέσει, τη συνεργασία της με τον ANT1 όπου παρουσιάζει την εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα”.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr