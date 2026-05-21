Αυτό είναι το νέο δίδυμο που θα παρουσιάζει το “Στούντιο 4”

Ένα νέο δίδυμο θα βρεθεί στο τιμόνι της εκπομπής “Στούντιο 4” της ΕΡΤ από την νέα σεζόν, παίρνοντας την σκυτάλη από την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή του MEGA, Buongiorno, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έχουν ήδη συμφωνήσει με την δημόσια τηλεόραση και πλέον μένει μόνο να μπουν οι τελικές υπογραφές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία ενδέχεται να καθυστερεί λόγω των προηγούμενων συμβολαίων των δύο παρουσιαστών. Μάλιστα, η Κατερίνα Καραβάτου φέρεται να επιθυμεί να ολοκληρώσει νωρίτερα, κοινή συναινέσει, τη συνεργασία της με τον ANT1 όπου παρουσιάζει την εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα”.