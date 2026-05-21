Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ ξεκίνησαν γυρίσματα

Στο μαγευτικό Πήλιο βρίσκονται οι ηθοποιοί της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σε πανέμορφες γωνιές του βουνού των Κενταύρων και στον επίσημο λογαριασμό του καναλιού, skaitv.gr, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες. Τη νέα σειρά υπογράφει ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, μαζί με τους επί 15 χρόνια συνεργάτες του, τον παραγωγό - ηθοποιό Κούλλη Νικολάου και τη σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου.

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» είναι μια δραματική σειρά με έντονο το ερωτικό και το αστυνομικό στοιχείο, χωρίς να λείπει φυσικά το μυστήριο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασαίνουν στον ρυθμό της φύσης. Το βουνό των Κενταύρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο εύθραυστες στιγμές της ημέρας.

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ). Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές - στις "μπλε ώρες", όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα. Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα και πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων, όπου κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό έχει το τίμημά του…

Η ιστορίαεκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, στην Πορταριά, την Τσαγκαράδα, τις Μηλιές… αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί, τη Σκιάθο. Ηθοποιοί και συντελεστές βρίσκονται στο Πήλιο για τις πρώτες σκηνές, ενώ θα ακολουθήσουν γυρίσματα σε Βόλο και Σκιάθο.

Το καστ αποτελείται από γνωστούς και αγαπημένους πρωταγωνιστές, αλλά και νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. Μεταξύ άλλων, οι: Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ, κ.ά. Έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, θα κρατήσει ο Χρήστος Λούλης.

