Ζάκυνθος: Το νησί των γαλαζοπράσινων θαυμάτων

Η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας εξωτικές παραλίες, πλούσια ιστορία και έντονη νησιωτική ζωή.

Το νοτιότερο νησί του Ιονίου μαγεύει κάθε επισκέπτη με τα τιρκουάζ νερά, τα καταπράσινα τοπία και τη μοναδική φιλοξενία των κατοίκων του.

Σήμα κατατεθέν του νησιού είναι φυσικά η παγκοσμίως γνωστή παραλία Ναυάγιο. Οι απόκρημνοι λευκοί βράχοι, τα κρυστάλλινα νερά και το σκουριασμένο πλοίο που βρίσκεται στην αμμουδιά δημιουργούν μία εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με καραβάκι, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία εξερεύνησης.

Ιδιαίτερη θέση στον φυσικό πλούτο της Ζακύνθου κατέχουν και οι Γαλάζιες Σπηλιές, όπου το φως αντανακλάται στα νερά δημιουργώντας εντυπωσιακές μπλε αποχρώσεις. Οι θαλάσσιες εκδρομές στην περιοχή επιτρέπουν στους επισκέπτες να κολυμπήσουν σε σπηλιές και κρυφούς όρμους που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στο Ιόνιο.

Παράλληλα, ο κόλπος του Λαγανά φιλοξενεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, έναν σημαντικό βιότοπο για τη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή προσφέρει μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς και υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της οικολογικής διατήρησης του νησιού.