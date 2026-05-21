Συνταγή για φιλέτο κοτόπουλου με γλάσο πορτοκαλιού

ΦΩΤΟ pixabay

Ζουμερό και φινετσάτο

Το κοτόπουλο με γλάσο πορτοκαλιού είναι μια ιδέα ασιατική, με δυτική εκτέλεση, όπως η πάπια πορτοκάλι.

Το αποτέλεσμα είναι ζουμερό και πολύ φινετσάτο, στη γεύση και στην όψη.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η τεχνική του glazing με πορτοκάλι, που ισορροπεί άμεσα σε γλύκα και οξύτητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κοτόπουλο πολυεπίπεδο και διόλου βαρετό.

Κοτόπουλο με γλάσο πορτοκαλιού

Υλικά:

500 γρ. φιλέτο στήθος κοτόπουλου
30 γρ. ελαιόλαδο
6 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες), ψιλοκομμένο
5 γρ. πάπρικα καπνιστή
2 γρ. μπούκοβο
αλάτι – μαύρο πιπέρι

Για το γλάσο πορτοκαλιού:

120 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού
30 γρ. μέλι
25 γρ. σόγια sauce
10 γρ. μουστάρδα Dijon
6 γρ. τζίντζερ, τριμμένο
5 γρ. κορν φλάουρ
20 γρ. νερό (για διάλυση του κορν φλάουρ)

Για το τελείωμα (προαιρετικά):

80 γρ. φέτες πορτοκαλιού
5 γρ. φρέσκο δεντρολίβανο

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.
  • Χαράζουμε ελαφρά τα φιλέτα κοτόπουλου ώστε να απορροφήσουν καλύτερα τα αρώματα και τα αλείφουμε με ελαιόλαδο, σκόρδο, πάπρικα, μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι.
  • Τοποθετούμε το κοτόπουλο σε ταψί και το ψήνουμε μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα και να αρχίσει να γίνεται ζουμερό στο εσωτερικό.
  • Σε μικρή κατσαρόλα αναμειγνύουμε τον χυμό πορτοκαλιού, το μέλι, τη σόγιαsauce, τη μουστάρδα και το τζίντζερ. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα αρώματα.
  • Προσθέτουμε το κορν φλάουρ διαλυμένο στο νερό και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα σε γυαλιστερό, ελαφρώς παχύρρευστο γλάσο.
  • Αλείφουμε το κοτόπουλο με το γλάσο και συνεχίζουμε το ψήσιμο, περιχύνοντάς το ενδιάμεσα, μέχρι να καραμελώσει ελαφρά η επιφάνεια.
  • Σερβίρουμε ζεστό, με επιπλέον γλάσο από πάνω και προαιρετικά φέτες πορτοκαλιού και φρέσκο δεντρολίβανο για αρωματικό τελείωμα.

πηγή newsit.gr

