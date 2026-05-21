Συνταγή για φιλέτο κοτόπουλου με γλάσο πορτοκαλιού

Το κοτόπουλο με γλάσο πορτοκαλιού είναι μια ιδέα ασιατική, με δυτική εκτέλεση, όπως η πάπια πορτοκάλι.

Το αποτέλεσμα είναι ζουμερό και πολύ φινετσάτο, στη γεύση και στην όψη.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η τεχνική του glazing με πορτοκάλι, που ισορροπεί άμεσα σε γλύκα και οξύτητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κοτόπουλο πολυεπίπεδο και διόλου βαρετό.

Κοτόπουλο με γλάσο πορτοκαλιού

Υλικά:

500 γρ. φιλέτο στήθος κοτόπουλου

30 γρ. ελαιόλαδο

6 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες), ψιλοκομμένο

5 γρ. πάπρικα καπνιστή

2 γρ. μπούκοβο

αλάτι – μαύρο πιπέρι

Για το γλάσο πορτοκαλιού:

120 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

30 γρ. μέλι

25 γρ. σόγια sauce

10 γρ. μουστάρδα Dijon

6 γρ. τζίντζερ, τριμμένο

5 γρ. κορν φλάουρ

20 γρ. νερό (για διάλυση του κορν φλάουρ)

Για το τελείωμα (προαιρετικά):

80 γρ. φέτες πορτοκαλιού

5 γρ. φρέσκο δεντρολίβανο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Χαράζουμε ελαφρά τα φιλέτα κοτόπουλου ώστε να απορροφήσουν καλύτερα τα αρώματα και τα αλείφουμε με ελαιόλαδο, σκόρδο, πάπρικα, μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι.

Τοποθετούμε το κοτόπουλο σε ταψί και το ψήνουμε μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα και να αρχίσει να γίνεται ζουμερό στο εσωτερικό.

Σε μικρή κατσαρόλα αναμειγνύουμε τον χυμό πορτοκαλιού, το μέλι, τη σόγιαsauce, τη μουστάρδα και το τζίντζερ. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα αρώματα.

Προσθέτουμε το κορν φλάουρ διαλυμένο στο νερό και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα σε γυαλιστερό, ελαφρώς παχύρρευστο γλάσο.

Αλείφουμε το κοτόπουλο με το γλάσο και συνεχίζουμε το ψήσιμο, περιχύνοντάς το ενδιάμεσα, μέχρι να καραμελώσει ελαφρά η επιφάνεια.

Σερβίρουμε ζεστό, με επιπλέον γλάσο από πάνω και προαιρετικά φέτες πορτοκαλιού και φρέσκο δεντρολίβανο για αρωματικό τελείωμα.

