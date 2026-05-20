Απρόοπτο για τον Βασιλιά Κάρολο: Γλάρος τον… σημάδεψε κατά τη διάρκεια περιοδείας

Ένα απρόοπτο περιστατικό με έναν…γλάρο έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στη Βόρεια Ιρλανδία.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ένας γλάρος πέρασε από πάνω του και άφησε το «ίχνος» του στο σακάκι του μονάρχη, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στους παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους και δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη.

