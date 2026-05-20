Απρόοπτο για τον Βασιλιά Κάρολο: Γλάρος τον… σημάδεψε κατά τη διάρκεια περιοδείας

Ένα ευτράπελο είχε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την επίσκεψή του στην Βόρεια Ιρλανδία, όπου ήρθε αντιμέτωπος με έναν γλάρο
Ένα απρόοπτο περιστατικό με έναν…γλάρο έκλεψε την παράσταση κατά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στη Βόρεια Ιρλανδία.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ένας γλάρος πέρασε από πάνω του και άφησε το «ίχνος» του στο σακάκι του μονάρχη, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στους παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους και δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη.
«Ευτυχώς που δεν έπεσε στο κεφάλι μου», σχολίασε με χιούμορ ο βασιλιάς, σύμφωνα με την Irene Marting, η οποία είδε το περιστατικό και μίλησε λίγο αργότερα μαζί του, περιγράφοντάς τον ως ψύχραιμο και ευδιάθετο.
Η ίδια σημείωσε μάλιστα ότι «το να σε κουτσουλήσει γλάρος θεωρείται καλή τύχη», προσθέτοντας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε στη Βόρεια Ιρλανδία να μας δει και είναι όμορφο να τον βλέπουμε στο Newcastle».
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της τριήμερης επίσκεψης του Καρόλου, ο οποίος συνοδευόταν από τη βασίλισσα Καμίλα, αν και οι δύο ακολούθησαν διαφορετικό πρόγραμμα εκείνη την ημέρα. Η Καμίλα επισκέφθηκε το Royal Hillsborough, όπου μάλιστα δοκίμασε να σερβίρει μια πίντα Guinness σε τοπική παμπ.
