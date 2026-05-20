Καιρός: Ισχυρά φαινόμενα προ των πυλών την Παρασκευή - Τι δείχνουν οι προβλέψεις για το weekend

Έτσι λοιπόν, νεφώσεις αναμένονται και την Πέμπτη (21/5/26) ενώ στην Αττική, το απόγευμα προβλέπεται πιθανότητα βροχής και τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχες συνθήκες θα επικρατήσουν και την Παρασκευή, με περισσότερες όμως, βροχές και μπόρες.

Και σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη 21/5/26

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά θα σημειωθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, αυξημένες κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.