Ημερίδα «Φλέβας Ζωής 2026»: «Εθελοντισμός και Ζωή: Άνθρωποι, Εμπειρίες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Υγεία»

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 09:30 π.μ., στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική ημερίδα «Φλέβας Ζωής 2026», με κεντρικό θέμα: «Εθελοντισμός και Ζωή: Άνθρωποι, Εμπειρίες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Υγεία».
Η ημερίδα διοργανώνεται με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς στον τομέα της υγείας, καθώς και την προώθηση του διαλόγου γύρω από σύγχρονες επιστημονικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στη φροντίδα και υποστήριξη του ανθρώπου.
Μέσα από εισηγήσεις ακαδημαϊκών, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων φορέων, θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν:
- την αξία της εθελοντικής δράσης,
- τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης,
- τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της υγείας,
- καθώς και τον ρόλο της κοινωνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου αλληλεγγύης και υποστήριξης.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές, εθελοντές και πολίτες με ενδιαφέρον για θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης.
Στοιχεία Εκδήλωσης
Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Ημερομηνία: Σάββατο 23 Μαΐου 2026
Ώρα Έναρξης: 09:30 π.μ.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
