RGC 2026 - Ολυμπία οδός: Τεχνολογία, ασφάλεια και εμπειρία στη νέα εποχή των υποδομών

Η «αόρατη αξία» ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου δε μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Μετριέται σε ασφάλεια, χρόνο, τεχνολογία, εμπειρία και ποιότητα ζωής.

Το πάνελ «Η αόρατη αξία του δρόμου» άνοιξε μια διαφορετική συζήτηση για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα– Πύργος, φωτίζοντας τον πραγματικό του αντίκτυπο στην καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνία.

Στο 14ο Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Παναγιώτης Παπανικόλας, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η καινοτομία μεταμορφώνουν μια σύγχρονη οδική υποδομή σε ένα «έξυπνο» και ασφαλές δίκτυο μετακίνησης.

Μέσα από AI-driven ανάλυση δεδομένων και δημόσιου διαλόγου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Spin Communications & SpearMind, Μαρία Καρακλιούμη, αποτύπωσε τους τρόπους που βιώνουν οι πολίτες τον δρόμο και πώς διαμορφώνεται η δημόσια αντίληψη γύρω από τις μεγάλες υποδομές με όρους AI. Σύμφωνα με την κα Μαρία Καρακλιούμη: Υπάρχει ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλο έργο υποδομής: όσο καλύτερα λειτουργεί, τόσο λιγότερο το παρατηρούμε. Όσο πιο ασφαλής γίνεται ένας δρόμος, τόσο πιο αυτονόητη θεωρείται η ασφάλειά του.

Ο Δημοσιογράφος και Μηχανολόγος- Μηχανικός, Τάκης Πουρναράκης, εστιασε στην πιο κρίσιμη διάσταση: την οδική ασφάλεια και τον ρόλο που μπορεί να παίξει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στη μείωση των ατυχημάτων και στη δημιουργία μιας νέας οδηγικής κουλτούρας, δίνοντας παράλληλα και ενδιαφέροντα tips για το πώς οδηγούμε.

Όπως ανέφερε ο κ. Πουρναράκης: Σε περίπτωση που έχουμε μια έκτακτη κατάσταση όπως μια βλάβη στο αυτοκίνητο η πρώτη μας αντίδραση πρέπει να είναι να απομακρυνθούμε από το κατάστρωμα του δρόμου και έπειτα να βάλουμε τη κατάλληλη σήμανση. Ή σε περίπτωση που δούμε ένα όχημα να κατευθύνεται σε αντίθετη κατεύθυνση είναι να εξασφαλίσουμε την απόσταση μας από το όχημα για να είμαστε ασφαλείς.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας ανέφερε ότι ο οδηγός συνήθως αντιλαμβάνεται μόνο τη διαδρομή. Ποιες υπηρεσίες “τρέχουν στο παρασκήνιο” ώστε το ταξίδι να είναι ασφαλές και απρόσκοπτο; Πώς εξελίσσεται η σχέση του αυτοκινητόδρομου με τον οδηγό, καθώς από “υποδομή διέλευσης” γίνεται πλέον “πάροχος υπηρεσιών”;

Μια από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ δημοσίων έργων και έργων παραχώρησης είναι ότι η δουλειά μας δεν τελειώνει με την παράδοση. Εκεί είναι η γέννηση της υποδομής. Από παραγωγός γινόμαστε πάροχοι υπηρεσιών. Ο λόγος που γίνονται αυτοί οι δρόμοι είναι για να προσφέρουμε ασφάλεια και άνεση, αυτά εξασφαλίζονται από ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα που λειτουργεί δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο που πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε.

Ολυμπία Οδός: Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με επίκεντρο την ασφάλεια, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με στόχο την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιοτική εξυπηρέτηση των οδηγών, έχει αναπτύξει η Ολυμπία Οδός, επενδύοντας παράλληλα σε καινοτόμες τεχνολογίες και «πράσινες» υποδομές.

Όπως επισημαίνεται, πλέον ο οδηγός «δεν ταξιδεύει μόνος του», καθώς στον αυτοκινητόδρομο επιχειρεί ένα διαρκώς ενεργό δίκτυο υποστήριξης με χρόνο απόκρισης σε συμβάντα μόλις 14 λεπτά. Περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι και 180 άτομα σε περίπολα βρίσκονται σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, υποστηριζόμενοι από πέντε τεχνικές βάσεις, δύο Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, εγκαταστάσεις συντήρησης, αποθήκες άλατος, συνεργεία οχημάτων, τέσσερα τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βαριά συντήρηση της υποδομής, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων, που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει ακόμη και τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Παράλληλα, αξιοποιούνται «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση φθορών, την πρόληψη βλαβών και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο οδικό δίκτυο.

Στον τομέα των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η Ολυμπία Οδός πρωτοπόρησε εφαρμόζοντας από το 2021 τη χιλιομετρική χρέωση διοδίων, μια καινοτομία που έχει ήδη εξοικονομήσει περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ για τους οδηγούς. Παράλληλα, αναπτύσσονται σύγχρονες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, όπως Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), εφαρμογή mobile App με συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση του αυτοκινητοδρόμου, υποδομές ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών SSTPA, αλλά και συστήματα παραγωγής νερού από την ατμόσφαιρα σε 11 χώρους στάθμευσης.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία υλοποιεί μια φιλόδοξη στρατηγική βιωσιμότητας με στόχο τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με φωτισμό LED και εφαρμογές προσαρμοστικού φωτισμού, επιτυγχάνοντας μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 70%. Παράλληλα, αναπτύσσει 19 φωτοβολταϊκά πάρκα σε ανεκμετάλλευτους χώρους του αυτοκινητοδρόμου, με στόχο μέσα στους επόμενους μήνες να καλύπτει μέσω αυτοπαραγωγής το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης των υποδομών της.

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της Ολυμπίας Οδού διαδραματίζουν και οι πιλοτικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών, όπως τα προσαρμοστικά φωτόμετρα, οι λευκές επιστρώσεις σε σήραγγες για βελτίωση της ορατότητας, αλλά και αισθητήρες μέτρησης και παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος TRANSFORM.

Τέλος, ενισχύεται συνεχώς και το δίκτυο ηλεκτροφόρτισης κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Σήμερα λειτουργούν ήδη 30 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξησή τους στις 72 το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Το RGC συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών