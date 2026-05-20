Όλυμπος: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός νεαρού ορειβάτη στον Όλυμπο, με μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης 20.05.2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο ορειβάτη από την Ισπανία, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του από καταφύγιο του Ολύμπου με στόχο να ανέβει στην κορυφή του βουνού. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του και μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί του.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από τον πατέρα του μέσω του ισπανικού προξενείου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ελληνικές Αρχές. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας στην περιοχή.

Για τον εντοπισμό του 25χρονου επιχειρούν 14 πυροσβέστες, ενώ στις έρευνες χρησιμοποιούνται και drones, προκειμένου να ελεγχθούν δύσβατα σημεία του Ολύμπου και να εντοπιστούν πιθανά ίχνη του νεαρού ορειβάτη.