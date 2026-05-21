Μάχη ζωής δίνει ο παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη Πατρών, Μιχάλης Μπενέτος

Φιλικός αγώνας με φιλανθρωπικό χαρακτήρα θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στο γήπεδο «Φ. Αραβαντινός», όπου οι Βετεράνοι Αχαΐας θα αντιμετωπίσουν την Εθνική Ελλάδας Παλαιμάχων (18.00), με στόχο τη στήριξη του Μιχάλη Μπενέτου.

Τα έσοδα της αναμέτρησης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τα τελευταία πέντε χρόνια δίνει μια δύσκολη και επίμονη μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπενέτος, παράδειγμα δύναμης και επιμονής, δεν λύγισε όταν στα 41 του διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας.

Τον Αύγουστο του 2021 οι εξετάσεις έδειξαν το πρόβλημα, ακολούθησε άμεσα χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια ξεκίνησε ο κύκλος των χημειοθεραπειών.

Στο πλευρό του βρίσκονται αδιάκοπα η σύζυγός του Μαρία και η 7χρονη κόρη του Μαριέττα, με την οικογένεια να αποτελεί για τον ίδιο το μεγαλύτερο στήριγμα.

Ο ίδιος πρόσφατα είχε στείλει μήνυμα αισιοδοξίας προς όσους δοκιμάζονται από την ασθένεια: «Πάνω απ’ όλα να είναι ψύχραιμοι και δυνατοί. Να μην το βάζουν κάτω… Πρέπει να έχουμε καλή ψυχολογία και να μην τα παρατάμε ποτέ. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, πέρα από τον Άρη Πατρών, φόρεσε τις φανέλες των Αχαϊκής, Πανμοβριακού, Δάφνης, Λέοντα Αλισσού, Απόλλωνα Συνοικισμού, Φοίνικα, Προοδευτικής Μανωλάδας, Τέλου Άγρα και Κεραυνού Αγίου Βασιλείου.

Η διοργάνωση του αγώνα αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη της. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά τον Μιχάλη Μπενέτο μπορούν να καταθέσουν χρήματα στους παρακάτω λογαριασμούς:

Εθνική Τράπεζα: GR1901102300000023061136729

Eurobank: GR8102603440000510200859277