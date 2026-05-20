Ξεσπάει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα: Άργησε δύο χρόνια η πρόταση παραπομπής των αστυνομικών

Στις νέες εξελίξεις για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακή Γρίβα, μετά την εισαγγελική πρόταση που ζητά την παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η μητέρας της, Δέσποινα Καλλέα μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open Tv .

Συγκεκριμένα, η κ. Καλλέα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη απόφαση «άργησε δύο χρόνια».

«Ευγνωμονώ τα κανάλια και τον κόσμο»

«Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε. Από τη στιγμή που είχαν πάει να καταθέσουν οι αστυνομικοί στην ανακρίτρια. Όταν ο εισαγγελέας είδε τα πρώτα και τα δεύτερα βίντεο, τα ηχητικά, τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνουν στις θέσεις τους; Άργησε αυτή η παραπομπή. Καλώς όμως, έγινε έστω και τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ευγνωμονώ τα κανάλια και τον κόσμο που έπαιξαν όλα τα βίντεο και έτσι η υπόθεση έφτασε στα αυτιά της εισαγγελέως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «είναι κραυγαλέα τα λάθη και οι παραλείψεις».

«Η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά»

Η κ. Καλλέα τόνισε ότι «η κόρη μου ήταν τρομοκρατημένη, όμως τα έκανε όλα σωστά. Άκουσε όλες αυτές τις καμπάνιες που λένε “μίλα”, “σπάσε τη σιωπή”, “ζήτα βοήθεια”, “πήγαινε στις αρχές”. Η δολοφονία της όμως απέδειξε περίτρανα ότι οι αρχές δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν εμάς τις γυναίκες».

«Ο δολοφόνος βρίσκεται στο ψυχιατρείο αυτή τη στιγμή. Για ποιον λόγο παραμένει εκεί από τη στιγμή που το δικαστήριο έκρινε ότι έχει σώας τας φρένας και δεν έχει μειωμένο καταλογισμό;» διερωτήθηκε.

«Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου»

«Αυτό που ίσως απαλύνει λίγο την ψυχή μου και δικαιώνει την κόρη μου, είναι ότι επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους σε σχέση με τους αστυνομικούς. Από την πρώτη στιγμή δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν, απλά παρακολουθούσαν. Δεν τους έλειπε μόνο η αίσθηση του καθήκοντος, αλλά ακόμη και η ενσυναίσθηση», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα της να γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση και να αποδοθούν ευθύνες.

«Έχω ακόμη ελπίδα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου», κατέληξε.