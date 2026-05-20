Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό: Η σύγκρουση με το περιπολικό και η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (20/05) στην Αττική Οδό, όταν μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση με τη μηχανήτου στα διόδια της Ανθούσας, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ..

Υπενθυμίζεται, πως όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε αρχικά σε περιπολικό της Τροχαίας που βρισκόταν στο σημείο για τη διενέργεια ελέγχων και στη συνέχεια έπεσε σε φορτηγό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα, 20-05-2026 και ώρα 15.10 στην Αττική Οδό γνωρίζεται ότι: Περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργίαπροειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, δίκυκλη μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στοπίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας».