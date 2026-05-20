Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν κατά τη διάρκεια ομιλίας αποφοίτησης στην Ακαδημία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

«Όλα έχουν χαθεί. Το ναυτικό τους έχει χαθεί. Η αεροπορία τους έχει χαθεί. Σχεδόν τα πάντα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το μόνο ερώτημα είναι: να πάμε να το τελειώσουμε; Ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, οι διεργασίες για τη διαμόρφωση ενός προσχεδίου συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φαίνεται πως είναι σε προχωρημένο στάδιο, με διεθνή μέσα να αναφέρουν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τα αραβικά δίκτυα Al Arabiya και Al Hadath, «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», ενώ προστίθεται ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Όπως μεταδίδεται, «η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών», με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν ακόμη ότι «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», το ετήσιο ισλαμικό προσκύνημα στη Μέκκα, που φέτος ολοκληρώνεται το Σάββατο 30 Μαΐου.

Οι πληροφορίες αυτές, αν επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτούν σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται με διαδοχικούς κύκλους επαφών και έντονη διπλωματική κινητικότητα το τελευταίο διάστημα.