Μαχαίρωμα στο Αγρίνιο: Τραυματίας 31χρονος- Αγνοείται ο νεαρός δράστης

Η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό -στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενός 30χρονου άνδρα που φέρεται να μαχαίρωσε δις έναν 31χρονο στις 04:30 την περασμένη νύχτα στο Αγρίνιο.
Σε βάρος του άνδρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, όπως γράφει το agriniopress.gr.
Φέρεται να μαχαίρωσε τον 31χρονο σε μπράτσο και κοιλιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ιδία μέσα και την βοήθεια συγγενικών προσώπων στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Από την Αστυνομία είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα καθώς και για την διακρίβωση των λόγων που οδήγησαν στο περιστατικό.
