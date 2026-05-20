Η πρόληψη στο προσκήνιο: Απολογισμός δράσεων και στήριξη του «Καλλίπολις» από τον Δήμο Αιγιαλείας

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και Εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις», κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, με θέματα τον απολογισμό δράσεων του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» για το σχολικό έτος 2025-2026, την τελική εκδήλωση της Εθελοντικής Ομάδας «Διέξοδος Αιγίου» καθώς και την πρόταση ψηφίσματος για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών-ΚΕΠ και Εκπρόσωπος Τύπου κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης και η υπεύθυνη επικοινωνίας της εθελοντικής ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» κ. Τσόλκα.

Απολογισμός δράσεων «Καλλίπολις» 2025-2026

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), υλοποίησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην Αιγιάλεια συνολικά 101 παρεμβάσεις και ομάδες, με συνολικό αριθμό ωφελούμενων τα 1.756 άτομα.

Το «Καλλίπολις» συνεργάστηκε με 30 σχολικές μονάδες και 3 φορείς της Αιγιάλειας, αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης της σχολικής και τοπικής κοινότητας.

Σε δήλωσή της, η κυρία Μαρία Αγγελοπούλου ανέφερε πως:

«Κάθε χρόνο το Κέντρο Πρόληψης Καλλίπολις Αχαΐας βρίσκεται σε ενεργή και αδιάκοπη συνεργασία με τον Δήμο μας, προσφέροντάς μας ποιοτικές υπηρεσίες και άμεσες παρεμβάσεις όπου τα σχολεία, οι φορείς και οι σύλλογοί μας το ζητήσουν. Παρεμβάσεις μέσα στα σχολεία, σε ενήλικες, σε γονείς, σεμινάρια και δημιουργικές δράσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής παρέμβασης του Κέντρου. Με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς αναμένουμε με χαρά για μία ακόμη χρονιά και την τελική γιορτή δράσεων της Εθελοντικής Ομάδας Αιγίου “Διέξοδος”, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 μ.μ.».

Τελική εκδήλωση της Εθελοντικής Ομάδας «Διέξοδος Αιγίου»: «Οικογενειακά… Παιχνιδομπερδέματα»

Η Εθελοντική Ομάδα «Διέξοδος» δημιουργήθηκε το 1998 από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» και αποτελεί μία από τις ελάχιστες πανελλαδικά τόσο οργανωμένες και δομημένες εθελοντικές ομάδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία Κέντρου Πρόληψης. Οι δράσεις της παρέχονται δωρεάν και αφορούν την πρόληψη και την αγωγή υγείας, απευθυνόμενες σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φορείς σε όλη την Αιγιάλεια.

Στη συνέχεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε η επικείμενη τελική εκδήλωση της Εθελοντικής Ομάδας «Διέξοδος Αιγίου», η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 7 μ.μ., στον χώρο της ομάδας και στον προαύλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα, απέναντι από το ΚΤΕΛ Αιγίου, με τίτλο: "Οικογενειακά… Παιχνιδομπερδέματα".

Τον λόγο πήρε & η εθελόντρια και υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας, κυρία Βάσω Τσόλκα, η οποία δήλωσε ότι:

«Η εθελοντική ομάδα “Διέξοδος Αιγίου” του Κέντρου Πρόληψης “Καλλίπολις” σας προσκαλεί στην τελική μας δράση με τίτλο “Οικογενειακά… παιχνιδομπερδέματα”. Αυτή τη χρονιά οι δράσεις μας ήταν αφιερωμένες στην οικογένεια. Παρακολουθήσαμε ταινίες, γίναμε σεφ και φτιάξαμε τα “τρουφάκια της ευτυχίας”, ενώ πραγματοποιήσαμε και έξι συναντήσεις με μαθητές Δημοτικών Σχολείων για θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Στα “Οικογενειακά… παιχνιδομπερδέματα” θα αναζητήσουμε τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη χαρά και τη δημιουργικότητα μέσα από παιχνίδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Θα είναι μια γιορτή γεμάτη χαμόγελα, μουσική και σπαζοκεφαλιές, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί τον θησαυρό της οικογένειας: την αγάπη, τη φροντίδα, το νοιάξιμο και την αλληλοβοήθεια.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν και η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε ανθρώπους που νιώθουν σαν οικογένεια μεταξύ τους. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αιγιαλείας και την Αντιδήμαρχο κυρία Μαρία Αγγελοπούλου για τη διαρκή υποστήριξή τους».

Πρόταση ψηφίσματος στήριξης των Κέντρων Πρόληψης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Δήμος Αιγιαλείας προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση ψηφίσματος στήριξης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», καθώς και των υπόλοιπων 74 Κέντρων Πρόληψης της χώρας.

Η κυρία Μαρία Αγγελοπούλου δήλωσε σχετικά:

«Κρίνουμε σκόπιμο ως Δημοτική Αρχή να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση την πρόταση σθεναρής και ουσιαστικής στήριξης στην προσπάθεια διασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας “Καλλίπολις”. Οφείλουμε να συμβάλλουμε και με την καθαρά θεσμική μας θέση.

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς της ευρύτερης κοινωνίας δεν μπορεί να παραμένουν θεατές όταν δομές με αποδεδειγμένο κοινωνικό αποτύπωμα εισέρχονται σε περίοδο αβεβαιότητας και απειλούνται με διακοπή χρηματοδότησης και λειτουργίας.

Πρέπει να εκφράσουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας σε κάθε ενδεχόμενο υποβάθμισης, συρρίκνωσης ή κατάργησης των Κέντρων Πρόληψης. Το ψήφισμα αυτό, μαζί με αντίστοιχα ψηφίσματα Δήμων από όλη τη χώρα, θα αποσταλεί στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ όπου θα συζητηθεί το θέμα των Κέντρων Πρόληψης».