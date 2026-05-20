Μακάβρια ανακάλυψη στη Στροφυλιά Αχαΐας: Εργαζόμενοι εντόπισαν ανθρώπινα οστά στο δάσος

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη
Ανθρώπινα οστά εντόπισαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα.
Η ανακάλυψη προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών για την εξέταση των ευρημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
