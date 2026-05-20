Οι δρόμοι της Πάτρας που βάφτηκαν κόκκινοι λόγω ποδηλατόδρομου και η χάραξη κάθετα σε οδούς με μεγάλη κίνηση - ΦΩΤΟ

Στην Όθωνος Αμαλίας και στην Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της οδού και πλέον πεζόδρομου Κανάρη, κανείς διακρίνει μια λωρίδα κάθετα στην άσφαλτο, με χρώμα κόκκινο και διαφορετική ποιότητα ασφάλτου.

Ο λόγος είναι ο ποδηλατόδρομος και η πορεία που θα έχει την επιλογή να κάνει ο ποδηλάτης που θέλει να κινηθεί προς το κέντρο της Πάτρας. Η πεζοδρόμηση της Κανάρη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μαζί με αυτή και η χάραξη του ποδηλατόδρομου που αφορά στο τμήμα από την Όθωνος Αμαλίας έως και κάτω από την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων στο τέρμα της οδού.

Μάλιστα στον ποδηλατόδρομο η πρόβλεψη υπάρχει εδώ και καιρό και ένα μεγάλο άνοιγμα στο μικρό τοιχίο κατά μήκος του, επιτρέπει στους ποδηλάτες να κινηθούν κάθετα στον δρόμο. Κάτι που ωστόσο θα πρέπει να δούμε με ποια συνοδευτικά μέτρα ασφαλείας θα συμβεί καθώς φαντάζει δύσκολο έως επικίνδυνο να περάσει κανείς κάθετα με ποδήλατο από τη μια στην άλλη πλευρά, σε δύο από τους πιο πολυσύχναστους και ειδικά τις ώρες αιχμής "πηγμένους" από οχήματα δρόμους της Πάτρας. Την Όθωνος Αμαλίας και την Αγίου Ανδρέου.