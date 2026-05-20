Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 21 έως και 27-5-2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζει η περιπέτεια εσπιστημονικής φαντασίας "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" του Jon Favreau με τον Pedro Pascal

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 21 έως & την Τετάρτη 27-5-2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 5 στις 19.00 και στις 21.40 καθημερινά (η προβολή των 19.00 είναι 3d), Aίθουσα 2 στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 19.50 και στις 22.30 καθημερινά "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" Πολυαναμενόμενη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής 2026 που ανήκει στο περίφημο franchise του Πολέμου των Άστρων-Star Wars. Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία.

Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (στο ρόλο ο 51χρονος Χιλιανός σούπερ σταρ Pedro Pascal) και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu. Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 132 λεπτά Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21/5/2026. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Jon Favreau. Παίζουν οι ηθοποιοί: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White.

Αίθουσα 1 στις 20.10 και στις 22.20 καθημερινά "Passenger-Ο Επιβάτης" Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Ταινία υπερφυσικού τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία του 53χρονου Νορβηγού André Øvredal, δημιουργού της περιπέτειας "The Last Voyage of the Demeter" (2023). Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 94 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου Ημερομηνία κυκλοφορίας:

21/05/2026 Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: André Øvredal. Σενάριο: Zachary Donohue, T.W. Burgess. Παίζουν οι ηθοποιοί: Jacob Scipio, Lou Llobell, και η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Melissa Leo. Η ταινία βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στη Βόρειο Αμερική από την Paramount Pictures.

Αίθουσα 8 στις 20.30 καθημερινά "Dead Man's Wire-H Ομηρία" Αστυνομικό θρίλερ αγωνίας Αμερικανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία του ανεξάρτητου Αμερικανού δημιουργού Gus Van Sant-Γκας Βαν Σαντ του "Ξεχωριστού Γουίλ Χάντινγκ". Το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο 44χρονος Tony Kiritsis (Bill Skarsgard) μπαίνει στο γραφείο του M.L. Hall (Al Pacino), προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του Richard (Dacre Montgomery), με ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα από τη σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, έτοιμο να πυροδοτηθεί. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της ομηρίας που συγκλόνισε τον κόσμο, καθώς ο Tony απαιτεί 5 εκατομμύρια δολάρια, καμία δίωξη και μια προσωπική συγγνώμη από την οικογένεια Hall, υποστηρίζοντας ότι τον εξαπάτησαν και του στέρησαν όσα του "χρωστούσαν". Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, με το ΜΜΕ να συμβάλλουν σε αυτό. Είναι ο Τόνι ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει ξεφύγει; Διάρκεια: 104 λεπτά. Η ταινία είχε προβληθεί στο περσινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Καταλληλότητα: Κ12. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Bill Skarsgard, Colman Domingo, Dacre Montgomery, ο θρύλος Al Pacino & ο Άγγλος ηθοποιός Cary Elwes.

Aίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Ψαρομουρμούρας-The Pout-Pout Fish" Ταινία ανιμέισον συμπαραγωγής ΗΠΑ κια Αυστραλίας 2026 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό-Ricard Cussó. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Νικ Όφερμαν, Νίνα Ογιάμα, Μιράντα Οτο, Έιμι Σεντάρις, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρέμι Χι, Μαρκ Κόουλς Σμιθ, Ναζίμ Χουσεΐν, Μελ Μπάτλ. Δύο απροσάρμοστα υδάτινα πλάσματα ξεκινούν ένα αδύνατο ταξίδι για να σώσουν το σπίτι τους. Ένα χαμόγελο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Διανομή από Tanweer. Το σενάριο των Elise Allen, Elie Choufany και Dominic Morris, βασίστηκε στο παιδικό βιβλίο της Deborah Diesen. Διάρκεια: 91 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 19.20 και στις 21.50 καθημερινά "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ του ιδιαίτερα επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice. Η νέα ταινία έχει φτάσει σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας τα 180.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό έχει επίσης θριαμβεύσει με 548 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 6 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ στο ρόλο του μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, κ.α. Το εξαιρετικά καλογυρισμένο «Michael» (υπέροχη η τελευταία σκηνή όπου τραγουδά σε συναυλία το "Bad") έχει φτάσει πανελλαδικά έως & τις 17 Μαΐου 2026, τα 182.726 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει πλέον τα 710 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 22.50 καθημερινά "Mortal Kombat II" Aμερικανικής παραγωγής 2026, ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών που δημιούργησαν οι Ed Boon και John Tobias. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 116 λεπτά. Σκηνοθεσία: Simon McQuoid. Παίζουν οι ηθοποιοί: Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim. Σενάριο: Jeremy Slater, Ed Boon, John Tobias. Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ Η νέα ταινία είναι σίκουελ του "Mortal Kombat" του 2021 που είχε κάνει εισπράξεις 85 εκατ. δολαρίων. Διανομή: Tanweer. Να προσθέσουμε πως οι εισπράξεις του "Mortal Kombat II" της Warner Bros. στο εξωτερικό έχουν φτάσει τα 103,8 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας έχει κόψει σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής κοντά στα 17.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 18.50 καθημερινά "In The Grey-Γκρίζα Ζώνη" Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης. Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία "Γκρίζα Ζώνη" συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του 57χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, δημιουργού ταινιών όπως "Η Αρπαχτή / Snatch" το 2000, "Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού" το 2017, "Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E. / The Man from U.N.C.L.E." το 2015, "Δύο καπνισμένες κάννες / Lock, Stock and Two Smoking Barrels" που ήταν & το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1998 και "Sherlock Holmes" το 2009 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, αυτό αναφέρει η σεναριακή περίληψη για την "Γκρίζα Ζώνη". Πρωταγωνιστούν οι Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Έιζα Γκονζάλες καθώς και οι Kristofer Hivju, Fisher Stevens και η Rosamund Pike. Το "In the Grey" όπου ο Guy Ritchie υπογράφει & το σενάριο ενώ είναι και εκ των παραγωγών, βγαίνει στις Αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες στις 15-5-2026. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Η ταινία είναι περιπέτεια δράσης. Το φιλμ «Γκρίζα Ζώνη» έκανε ξεκίνημα σε 72 αίθουσες πανελλαδικά, 8.869 εισιτηρίων. Οι έως τώρα εισπράξεις στο εξωτερικό είναι 4,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 17.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "The Sheep Detectives-Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ" Κωμωδία Αγγλο-ιρλανδικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Κάιλ Μπάλντα. Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (o Αυστραλός σταρ Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα! Διάρκεια: 109 λεπτά Κατηγορία: Οικογενειακή Σκηνοθεσία: Kyle Balda. Ηθοποιοί: Hong Chau, Emma Thompson, Hugh Jackman, Νίκολας Μπράουν, Νίκολας Γκαλιτζίν, Μόλι Γκόρντον. Διανομή από Feelgood. Το σενάριο είναι του Κρεγκ Μάζιν, γνωστού από τις σειρές «The Last of Us» και «Chernobyl». Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις του "The Sheep Detectives" είναι στα 60 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ», έχουν κόψει μέχρι σήμερα περίπου 8.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 967 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 17 Μαΐου 2026, 160.790 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 17.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Το τραγούδι της μικρής φάλαινας-The Last Whale Singer" Ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Reza Memari. Η ταινία είναι συμπαραγωγή της Γερμανίας, της Τσεχίας και του Καναδά. Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του, ο Βίνσεντ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους. Όταν όμως ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο και απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσιας ζωής, η νεαρή φάλαινα αναγκάζεται να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι στα πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, έχοντας στο πλευρό του τον υπερπροστατευτικό φροντιστή του Γουόλτερ, που δεν τον αφήνει ποτέ μόνο, και τη θαρραλέα, όρκα Ντάρια, που είναι δεινή μαχήτρια του «ορ-καράτε». Σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια ενηλικίωσης, ο Βίνσεντ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους φόβους του, και –πάνω απ’ όλα– να ανακαλύψει τη δική του φωνή. Γιατί μόνο αν ανακαλύψει το δικό του τραγούδι, θα μπορέσει να σώσει τους ωκεανούς… Διανομή από Rosebud.21. Διάρκεια: 91 λεπτά. «Το Τραγούδι της Μικρής Φάλαινας», έκοψε στο ξεκίνημα προβολής του στη χώρα μας, 2.322 εισιτήρια.