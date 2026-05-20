Βολές Συνολάκη για την μυστηριώδη οσμή: «Περάσαν 24 ώρες και δεν γνωρίζουμε τίποτα»

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την προέλευση της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε την Τρίτη (19.05.2026) τα νότια προάστια της Αττικής.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την εμφάνιση του φαινομένου, καμία επίσημη εξήγηση δεν έχει δοθεί για τη δυσοσμία που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Η οσμή έγινε αισθητή από τον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο έως τη Γλυφάδα, τη Σαρωνίδα και περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια, οδηγώντας τους ειδικούς να επιχειρήσουν χαρτογράφηση της πορείας της, λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση των ανέμων.

Το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχθεί δεκάδες κλήσεις. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους σε πολλές περιοχές, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους μυρωδιάς.

Παρέμβαση του καθηγητή Κωνσταντίνου Συνολάκη

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στο MEGA, εξέφρασε προβληματισμό για την έλλειψη λεπτομερών μετρήσεων σχετικά με την ποιότητα του αέρα και του νερού.

Όπως ανέφερε, «Αυτό το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, είναι ότι είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φαίνεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις, οι οποίες να μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Φερ’ ειπείν, τι ήταν αυτά τα αέρια; Ποια είναι η ποιότητα του νερού; Τι γίνεται, σε ποια σημεία υπάρχουν; Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρητές…».

Ο καθηγητής τόνισε επίσης: «Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μία άρνηση, να λέμε “εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο”… Όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ευρώπη, στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν “α, δεν έχει καμία σχέση“».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο είναι η διαφάνεια στα δεδομένα: «Μίλησα με διάφορους για την Ψυττάλεια, με πήραν τηλέφωνο, λένε “μα παίρνουμε συνεχώς μετρήσεις”. Θα πεις, συνεχώς μετρήσεις; Κάθε ένα λεπτό; Κάθε 10 λεπτά; Κάθε μέρα; Κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις; Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό;».

Ανάγκη για επιστημονική διερεύνηση

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι υπάρχουν σταθμοί μέτρησης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ωστόσο δεν είναι σαφές τι δεδομένα συλλέγουν. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ελέγχου και στη θάλασσα, καθώς ενδέχεται να συνδέεται το φαινόμενο με το λεγόμενο upwelling, δηλαδή την ανάδυση νερών από τον πυθμένα που μεταφέρουν ιζήματα ή αέρια.

«Ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι πριν από τη λειτουργία της Ψυττάλειας, τα λύματα απορρίπτονταν χωρίς καθαρισμό. «Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί τον βυθό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Συνολάκης εξήγησε ότι η οσμή υποχώρησε λόγω των ανέμων που προκάλεσαν διάχυση, ωστόσο προειδοποίησε πως αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έληξε. «Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν τώρα!», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας άμεση κινητοποίηση με θαλάσσια μέσα και το ωκεανογραφικό σκάφος “Αιγαίο”.

Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα

Από την πλευρά του, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκκας σχολίασε ότι το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες. «Το επιχειρησιακό έκανε αυτά που έπρεπε. Μπορεί να είναι φυσικοί οι κίνδυνοι, φυσικά φαινόμενα. Μπορεί να είναι κίνδυνοι ανθρωπογενούς ή βιολογικής προέλευσης», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως, με βάση τη γεωγραφική κατανομή του φαινομένου, δεν πρόκειται για διαφυγή φυσικού αερίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχετίζεται ακόμη και με ηφαιστειακή δραστηριότητα.