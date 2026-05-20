Coca-Cola HBC: Νέο logistics center 31 εκατ. ευρώ στην Αθήνα

Με ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας παραγωγής, ο Όμιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε χθές ένα νέο μεγάλο επενδυτικό βήμα, επισφραγίζοντας μια πενταετία δυναμικής ανάπτυξης επί ελληνικού εδάφους.

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο mega plant της εταιρείας στο Σχηματάρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η διοίκηση του ομίλου εγκανίασε την νέα γραμμή παραγωγής PET ενώ παρουσίασε το πλάνο για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου διανομής στην Αττική, ανακοινώντα μια νέα επένδυση που αγγίζει τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως η κίνηση αυτή ανεβάζει το συνολικό ύψος των επενδύσεων της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια στα 180 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να καταστήσει τη χώρα κεντρικό πυλώνα των διεθνών δραστηριοτήτων του.