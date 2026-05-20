Συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου Πατρέων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για επίλυση τοπικών ζητημάτων

Έντονη δραστηριότητα επιδεικνύει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην Πάτρα και τον νομό Αχαΐας.

Προ ημερών, συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρό, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη & πρόεδρο του Αθλητικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου "Ιάσων" Σπύρο Κρότση και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο κ. Ζαΐμης συνέβαλε ουσιαστικά στον εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε, επισημαίνοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την άμεση εύρεση λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Παράλληλα, τόνισε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της με απώτερο στόχο την τοπική ανάπτυξη.

"Πολλές φορές καλούμαστε να λύσουμε μια σειρά χρονιζόντων προβλημάτων, τα οποία πέραν των οικονομικών πόρων που απαιτούν, χρειάζεται σαφές πλαίσιο λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και νομικών θεμάτων. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε σε καλό κλίμα και πάντα με γνώμονα το όφελος της κοινωνίας και όχι μικροπολιτικών συμφερόντων", είπε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης.