«Αρχιτέκτονας» της Γαλάζιας Πατρίδας στρέφεται κατά Ανδρουλάκη

Ο Τούρκος αντιναύαρχος Τζεμ Γιαϊτσί, γνωστός ως ένας από τους βασικούς εμπνευστές του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», επιτέθηκε μέσω Twitter στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την επίσκεψή του στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Στην ανάρτησή του, ο Γιαϊτσί εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος με την απόφαση των τουρκικών αρχών να χορηγήσουν άδεια για τη διεξαγωγή της θρησκευτικής τελετής, μια κίνηση που ο ίδιος προφανώς αντιμετωπίζει ως υποχώρηση.