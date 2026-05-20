Η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για τους θανάτους των 6 κρατουμένων στις φυλακές Αγ. Στεφάνου

Άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συνθήκες στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών ζητά η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Αχαΐας, καταγγέλλοντας επικίνδυνες ελλείψεις που έχουν ήδη στοιχίσει έξι ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Η κατάσταση που αποκαλύπτεται το τελευταίο διάστημα στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών δεν μπορεί πλέον να αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Οι έξι θάνατοι κρατουμένων μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και σωφρονιστικό προσωπικό, η υπερπλήρωση των φυλακών και οι δημόσιες επισημάνσεις θεσμικών φορέων, όπως του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, διαμορφώνουν μια εικόνα που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές ότι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναγκάζονται να καλύπτουν ακόμη και ανάγκες νοσηλευτικής υποστήριξης, ενώ σε ένα κατάστημα κράτησης εκατοντάδων ανθρώπων παραμένουν σημαντικά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες και υποδομές.

Το σωφρονιστικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί διαρκώς στα όριά του. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια εργαζομένων και κρατουμένων και οι στοιχειώδεις συνθήκες κράτησης αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις και πρόχειρες λύσεις.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσουν άμεσα:

• στην ουσιαστική στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Αγίου Στεφάνου,

• στην ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης,

• και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποσυμφόρηση και την ασφαλή λειτουργία των φυλακών.



Η φυλάκιση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε συνθήκη κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή"