Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24-5-2026

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23-5-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Τα παιδιά του: Νικολίτσα και Παναγιώτης Σουγλέρης

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23-5-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Τα παιδιά της: Θεοδώρα & Χρήστος Δαραμούσκας, Ιωάννα & Θεμιστοκλής Καφεντζής

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

Τα αδέλφια του: Δημήτριος και Θάλεια Μαρκοπούλου

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23-5-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 23-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 23 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 23-5-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους (όπισθεν Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα), 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της

Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου Ρίου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών θα τελεστεί το σαρανταήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του παππού, πατέρα και συζύγου

Τελούμε το Σάββατο 23/5/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Τα αδέλφια του: Αγγελική & Κων/νος Βουβάκης, Πόπη Κυπριανού, Ελευθερία (χήρα) Αλεξ. Κυπριανού, Γιαννίτσα (χήρα) Χρηστ. Γεωργακόπουλου, Γεώργιος Κολυπέρας.

Τα παιδιά του: Άντζελα & Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 24 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

Τα αδέλφια της: Στάθης και Ζωζώ Αθανασοπούλου-Σερέτη, Αρχοντούλα και Νίκος Κουνάβης, Ντίνος και Κική Αθανασοπούλου-Σερέτη, Ελένη χήρα Κλ. Αθανασόπουλου

Τα παιδιά της: Λάκης-Απόστολος και Τίνα Παπαδοπούλου, Λίτσα-Νικολίτσα Παπαδοπούλου, Πάνος και Έφτη Παπαδοπούλου-Σερέτη, Σούλα-Διονυσία και Γιάννης Καραβούλιας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας

ΣΤΕΦ. ΜΠΑΡΔΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ: 90

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Ιωάννης Κουραχάνης,

Αγγελική & Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος,

Γεωργία & Βασίλειος Κορδάς

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μαραθιάς Φωκίδας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΤΑΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ: 70

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Tελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ. ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού & θείου

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ {ΣΑΚΗ}

ΦΩΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ: 59

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αργυρώ

Η ΜΗΤΕΡΑ: Παναγιώτα {χήρα} Κων. Φωτάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτα Φωτάκη,

Κωνσταντίνος Φωτάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτριος & Σάρα Φωτάκη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Κάτω Αλισσό Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,πατέρα,υιού & αδελφού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ: 68

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Κλεοπάτρα Γιώτη,

Ευσταθία & Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος,

Ανδριάνα Γιώτη,

Παναγιώτης Γιώτης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ευσταθία {χήρα} Νικ. Γιώτη

Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευθυμία {χήρα} Δημ. Μπαλάσκα-Γιώτη,

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Κοιμητήριο Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας υιού & αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΣΙΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ: 32

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Τηλέμαχος & Ευδοξία Τσιούρη

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Χαράλαμπος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 96

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταύρος & Λαμπρινή Δημοπούλου,

Φώτης & Ελισάβετ Δημοπούλου,

Ελένη Δημοπούλου,

Ευγενία & Νικόλαος Ανδριόπουλος,

Θεόδωρος & Χαρίκλεια Δημοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος Δημόπουλος,

Αθηνά {χήρα} Νικολάου Δημακόπουλου,

Δημήτριος & Κωνσταντίνα Δημοπούλου,

Κυριακούλα {χήρα}Λεωνίδα Παπαδόπουλου,

Νικολέτα {χήρα} Νικολάου Μασούρα,

Χρυσούλα {χήρα} Αχιλλέα Γεωργακόπουλου,

Ελευθερία {χήρα} Επαμεινώνδα Μασούρα.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Αστέριος, Κωνσταντίνος, Γρηγόριος & Παρασκευή, Χρυσούλα

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Ελισάβετ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.00 π.μ., Ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Μοιρέικα Αχαϊας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού & θείου

ΒΥΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ: 85

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σταύρος & Ευαγγελία Βύνια,

Δημήτριος & Αικατερίνη Βύνια,

Μαρία Βύνια,

Νικόλαος & Όλγα Βύνια

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 84

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ & ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΣΟΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 76

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : AIMΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΗ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΟΜΑΡΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστελοκάμπου Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΗΛΙΑ ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 88)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η σύζυγος: Σοφία

Τα παιδιά του: Νικόλαος Αποστολόπουλος, Αικατερίνη Αποστολοπούλου

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΣΠΗΛΙΟΥ ΝΙΚ. ΣΑΚΚΑ

(ΕΤΩΝ 85)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η σύζυγος: Ειρήνη

Τα παιδιά του: Νικόλαος Σακκάς, Ολυμπία Σακκά

Τα εγγόνια του: Σπήλιος, Ευανθία-Μαρία, Αναστάσης-Ραφαήλ

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου (Μύλων) Μπεγουλακίου Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Τα παιδιά του: Διαμάντω & Παναγιώτης Πέττας, Πατρούλα & Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Δήμητρα & Χρήστος Ανδρικόπουλος, Νικόλαος & Ευθυμία Πετροπούλου

Τα αδέλφια του: Ανδριάνα & Ανδρέας Γκολφινόπουλος, Αδαμαντία (χήρα) Σπυρ. Νικολακόπουλου

Οι εγγονοί

Οι δισέγγονοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Δεμενίκων Πατρών, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΡΩΝΗ -ΕΤΩΝ 86)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Χρήστος

Τα παιδιά της: Αλεξάνδρα & Ανδρέας Γκότσης, Αθανασία Κλουκινιώτη, Γεώργιος Κλουκινιώτης

Τα αδέλφια της: Ιωάννης Γαρώνης, Ελένη (χήρα) Παν. Γαρώνη

Οι εγγονοί

Οι δισέγγονοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου & Αγ. Ιωάννη Προδρόμου (οδός Ελ. Βενιζέλου) Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΤΩΝ 75)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η σύζυγος: Αριστέα

Τα παιδιά του: Γεώργιος & Χριστίνα Διαμαντοπούλου, Νικολίτσα & Σπύρος Βέργος, Παναγιώτης & Νικολίτσα Διαμαντοπούλου

Τα εγγόνια του: Δημήτριος, Δανάη, Τατιανή, Ιάσονας, Αθανάσιος

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλείκων, εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΚΑΛΗΣ ΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΠΗ - ΕΤΩΝ 83

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Ηλίας

Τα παιδιά του: Μαργαρίτα και Γεώργιος

Ο εγγονός της: Ηλίας

Τα αδέλφια

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ 91

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Αλέξανδρος

Τα παιδιά της: Αναστασία, Γιώργος, Βασίλης

Τα εγγόνια της: Βαγγέλης, Γεώργιος και Μαρία, Αλέξανδρος και Ζωή, Χριστίνα, Ελένη

Τα δισέγγονα της: Γεωργία, Παναγιώτης, Σωκράτης, Στέφανος, Αχιλλέας, Ορφέας, αβάπτιστο

Ο αδελφός της: Αναστάσιος

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Θεριανού, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛ. ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ

ΕΤΩΝ 66

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Η σύζυγος: Αργυρούλα (Ρούλα)

Τα παιδιά του: Κέλλυ Γκουντάνη, Φίλιππος και Ελένη Γκουντάνη, Μιχάλης και Μαρία Γκουντάνη, Αγγελική Γκουντάνη

Τα εγγόνια του: Κωνσταντίνα, Αργυρώ (Υρώ), Γιάννης, Ασπασία, Δημήτρης, Αγάπη

Τα αδέλφια του: Ελευθερία και Γιάννης Σαλατέλη

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της λατρεμένης μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

χήρας ΚΩΝ. ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Τα παιδιά της: Αντιγόνη και Ανδρέας Μαζαράκη, Μαρία και Βασίλης Παντελάκη, Γιώργος Κριπαρόπουλος, Ηλίας και Νίκη Κριπαροπούλου, Ανδρέας και Ιωάννα Κριπαροπούλου

Τα εγγόνια της: Μαρίνα, Δανάη, Σπυρίδων, Ήρα, Κων/νος, Γαβριήλ, Άγγελος, Εβελίνα, Ειρήνη

Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς και Φίλοι

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΧΑΤΟΥΠΗ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ – ΕΤΩΝ 47

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Ο υιός του: Θανάσης

Οι γονείς του: Θανάσης και Ελένη Χατούπη

Τα αδέλφια του: Γεωργία και Κων/νος Χριστοδουλόπουλος

Τα ανίψια του: Νικόλαος, Ελένη

Οι λοιποί συγγενείς

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 8.45 π.μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Δημήτριος

Τα παιδιά της: Τερψιχόρη και Παναγιώτης, Σπυρίδων

Τα εγγόνια της: Γεώργιος, Βασιλική

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Υπαπαντής Κάτω Καστριτσίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΤΩΝ 71

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΝΙΚOLAS CHOMILIER

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΜΑΡΚΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΙΟΥΛΙΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΛΓΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΔΑΝΙΗΛ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (χήρας) ΔΗΜ.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 67

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΪΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΪΝΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΑΪΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΣΑΪΝΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ.

ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ:

ΝΙΝΑ ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ζαρουχλεΐκων, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ -ΕΤΩΝ 85

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΛΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 24-5-2026 & ώρα 9 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σκέπης Αρόης (Ίδρυμα), 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚ.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 87

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΠΕΛΑΓΙΑ (χήρα) AP. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΣΤΥΛ. ΚΟΤΣΕΤΑ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------