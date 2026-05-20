Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών στην Ηλεία

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή του Πύργου, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών, ανακοινώνει η αστυνομία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του

κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν-640- γραμμάρια κάνναβης.



Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν -10- φυτά και -20 φυντάνια κάνναβης,

τα οποία καλλιεργούσε ο συλληφθείς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αποψιλωμένο από την υπάρχουσα βλάστηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.