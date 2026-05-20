Πάτρα: Hμερίδα με θέμα «Σχολείο και Παραβατικότητα: Εμπειρική έρευνα και εκπαιδευτικές προκλήσεις»

"Μια εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση ενός από τα φλέγοντα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, αυτό της σχολικής παραβατικότητας, λαμβάνει χώρα στην Πάτρα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικών και Νηπιαγωγείου του Πειραματικού Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Σχολείο και Παραβατικότητα: Εμπειρική έρευνα και εκπαιδευτικές προκλήσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Αμφιθέατρο του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Παρουσίαση έρευνας και κορυφαίες ακαδημαϊκές παρουσίες

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στοχευμένης εμπειρικής έρευνας από τους εκπαιδευτικούς Δρ. Γεράσιμο Καλογεράτο, Μιχάλη Πετρόπουλο και Μαρία Χριστοπούλου. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ομιλίες εξεχόντων ακαδημαϊκών και στελεχών της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Ομότιμος Καθηγητής Σήφης Μπουζάκης, ο Καθηγητής Χρήστος Τερέζης, καθώς και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Αθανασία Μπαλωμένου, Παναγιώτης Παπαδούρης και Ελένη Βαρδάλου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Διευθύντρια του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών, Δρ. Ελένη Καρανάσιου.

Το μήνυμα των διοργανωτών

Για τη σημασία της εκδήλωσης και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα, ο Δρ. Φιλολογίας και ένας εκ των κεντρικών ομιλητών, Απόστολος Καπρούλιας, σημείωσε σε σχετική του ανάρτηση:

«Την Παρασκευή 22/05 παρουσιάζουμε την έρευνα για την σχολική παραβατικότητα στο Αμφιθέατρο του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών (18:00). Θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στους Διευθυντές και στους Εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς τους συμμετέχοντες στην έρευνα συνιστά η παρουσία ως ομιλητών/τριών εξεχόντων/ουσών συναδέλφων εκπαιδευτικών»!