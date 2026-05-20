"Σημαντικές ανακοινώσεις για κρίσιμα έργα περιβαλλοντικής υποδομής της Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του 14th Regional Growth Conference, από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκο σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο", αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και συνεχίζει:

Ο κ. Γραφάκος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τους ΧΥΤΑ Ξερολάκκας και Φλόκα,

καθώς και ότι έχει διασφαλιστεί η ένταξη του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Βιολογικού Καθαρισμού Κάτω Αχαΐας.

Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις υψηλής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, που ανοίγουν

τον δρόμο για τη βελτίωση κρίσιμων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Ο κ. Γραφάκος συνεχάρη τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τους συνεργάτες του για τη συστηματική και αποτελεσματική δουλειά που προηγήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η

στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα αρμόδια Υπουργεία μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.

«Οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον τόπο μας και επιβεβαιώνουν ότι με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικούς στόχους για τη Δυτική Αχαΐα. Η έγκριση των απαραίτητων περιβαλλοντικών όρων για τους ΧΥΤΑ Ξερολάκκας και Φλόκα, αλλά και η εξασφαλισμένη ένταξη του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Βιολογικού Καθαρισμού Κάτω Αχαΐας, είναι παρεμβάσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό

αποτύπωμα.

Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα κ. Μανώλη Γραφάκο για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους συνεργάτες και τις υπηρεσίες του ΣΥΔΙΣΑ

Αχαΐας και του Δήμου που εργάστηκαν με συνέπεια και μεθοδικότητα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με ευθύνη και αποφασιστικότητα για έργα που

αξίζει η περιοχή μας».