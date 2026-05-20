Λήξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων υποψηφίων θετών γονέων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ

Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψηφίων θετών γονέων, που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οργανωτική επιμέλεια της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργίας Ντάτσικα.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 30 ωρών υλοποιήθηκε σε πέντε συναντήσεις, τόσο διά ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας επί των οδών Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα στην Πάτρα, από 20-04-2026 έως 11-05-2026, όσο και διαδικτυακά, από 04-05-2026 έως 18-05-2026.

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση και η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων θετών γονέων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα γονικά τους καθήκοντα με στόχο την προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Ειδικότερα το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών, στις προσδοκίες και στα κίνητρα των υποψηφίων θετών γονέων, στην κατανόηση του γονεϊκού ρόλου, σε ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού, στα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού, εστιάζοντας στη σημασία της ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία και την αναζήτηση των ριζών του.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε: «Η υιοθεσία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία παιδικής προστασίας, με γνώμονα το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, σταθερό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και με σεβασμό στις ανάγκες, την ιστορία και την ταυτότητα κάθε παιδιού. Με το πρόγραμμα αυτό στηρίζουμε έμπρακτα τους υποψήφιους θετούς γονείς, παρέχοντάς τους γνώση και υποστήριξη».